Closs con voto positivo para el acuerdo y reclamos por la ausencia de Misiones en proyectos de gasoducto

martes 15 de marzo de 2022 | 9:53hs.

El senador por Misiones, Maurice Closs, es parte de la comisión de presupuesto del Senado de la Nación, y como miembro participó de la presentación del Ministro Martín Guzmán, y tuvo la posibilidad de realizar preguntas.

A su turno, el senador que ya la semana pasada había adelantado su acompañamiento a la propuesta del Ejecutivo con el objetivo de “asegurar la gobernabilidad”, aprovechó para, antes de preguntar, efectuar un reclamo sobre la ausencia de Misiones en todos los proyectos de gasoducto que se programan para la región.

“Esto del tema del gas nos hace acordar a los misioneros a un chiste de Condorito y Coné, que era el sobrino. Cuando Condorito lo llevaba a ‘ver tomar helado’. A nosotros con el tema del gas nos llevan ‘a ver tomar helado’ porque no tenemos gasoducto, no está en la etapa 1, no está en la etapa 2, y tampoco hay presupuesto para la etapa 3. Y porque acá están los que deciden las cosas, utilizo este momento como representante de la provincia de Misiones para decirle que es una prioridad que el gasoducto llegue al norte argentino", afirmó Closs.

Y agregó que "sería feo que se hagan los gasoductos para llegar a vender a Brasil o Paraguay y se dejen de lado las provincias del Norte argentino”, afirmó Closs ante la mirada antenta de Guzmán y el Jefe de Gabinete Juan Manzur. Luego efectuó una pregunta relacionada con el acuerdo con el FMI.

El ministro Guzmán respondió al senador, pero nada dijo sobre el reclamo por las obras de gasoducto para Misiones. El ministro de Economía sólo se limitó a responder las cuestiones relacionadas con el acuerdo entre el gobierno nacional y el FMI.

En lo que respecta a este tema, como ya se dijo, Closs adelantó su acompañamiento al proyecto la semana pasada. Lo mismo haría Maggie Solaria, la senadora del bloque del Frente Renovador, según lo que se desprende de lo anunciado días atrás por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el presidente de la Legislatura Carlos Rovira. Por otra parte se espera que el tercer voto misionero del senado, el de Humberto Schiavoni, también sea por la positiva, siempre y cuando sea eso lo que definan los senadores de Juntos por el Cambio, siguiendo la misma línea de los diputados de esa bancada.

Fuera del Néstor Kirchner

Una vez más, la provincia de Misiones queda fuera del proyecto de Gasoducto Néstor Kirchner. Pese a las incontables promesas de que el gas natural llegaría, las obras contempladas en el proyecto no incluyen el tramo en el norte de Corrientes y la Tierra Colorada.

El gasoducto llega solamente hasta Paso de los Libres en la vecina provincial, por lo que Misiones sigue siendo la única jurisdicción de todo el país sin la provisión de gas, pese a la insistencia de los funcionarios locales.

José María Tomaselli, director de Gas de la Provincia, confirmó a El Territorio la semana pasada que “no es nuevo que no llega el gasoducto a Misiones, aunque se mencionó en algún momento que el gasoducto Néstor Kirchner era para Misiones y Corrientes también; después, cuando se habla de obras prioritarias, no se habla de Misiones y Corrientes”.

Aclaró que esto “como argentino es una buena noticia, porque esto va a significar ahorro de divisas de gas importado porque a veces cuando hay faltante importamos gas natural licuado. Y a la vez, va a significar un flujo de divisas positivo de la exportación a Brasil, estamos hablando de una balanza favorable de 3.500 millones de dólares”.

No obstante, “como misionero, veo que se van a hacer inversiones importantes pero no se contempla que Misiones tenga gas, no hablamos de ampliación en Corrientes y misiones, solo se va a reforzar el tramo hasta Paso de los Libres que ya está hecho y tiene destino de exportación”.

“Lo único que queda es insistir, principalmente los senadores y diputados, para que se solucione este problema, ya Misiones es la única provincia que no cuenta con ningún tramo de gasoducto”, concluyó el director de gas. En ese sentido accionó Closs esta semana, desde su lugar en el senado de la Nación.