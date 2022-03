Rige el aumento del boleto y se reavivó el reclamo por mayores frecuencias

martes 15 de marzo de 2022 | 4:00hs.

Desde ayer está vigente el primero de los tres aumentos pautados para este año en el boleto de pasajeros para Posadas, Garupá y Candelaria.



Así, desde ayer los posadeños pagan 30 pesos con tarjeta Sube por un viaje dentro de la ciudad y 50 pesos si el pago se hace en efectivo.



Para un viaje desde Garupá hacia Posadas o viceversa se abona ahora 40 pesos con Sube y 60 si el pasajero paga en efectivo. En tanto, desde Candelaria hacia Posadas o viceversa el costo del viaje aumentó a 46 pesos con tarjeta Sube y 80 pesos en efectivo.



En ese sentido, una de las quejas que volvió a tomar fuerza es el pedido de más frecuencias a los barrios y más puestos de recarga de la tarjeta Sube.



Por ejemplo, en el decreto 280/2022, la Municipalidad de Posadas estableció que las empresas de transporte de pasajeros deberán instalar 187 nuevos refugios de pasajeros durante este año.



Cada compañía fue exigida en base a su participación dentro del Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano de Pasajeros. La Empresa Bencivenga deberá colocar 18 refugios; la Empresa Casimiro Zbikoski tendrá que instalar 108 refugios; la Empresa Nuestra Señora del Rosario está exigida a colocar siete refugios y la Empresa Tipoka un total de 54 refugios.



En el artículo 3 del mismo decreto se instó a las empresas para que optimicen la prestación del servicio en base a los requerimientos elevados por los vecinos en la audiencia pública del pasado 3 de febrero.



En detalle, deberán colocar mayores frecuencias en días hábiles en horarios de mayor aglomeración de personas; se requirió extender el horario de funcionamiento de las estaciones de transferencia Unam y Quaranta y/o mayor frecuencia en horarios nocturnos, fines de semana y feriados; se pidió ampliar recorridos y mayor frecuencia de colectivos que viajan hasta el Hospital Madariaga e implementar mejoramientos en las unidades como colocación de cortinas y/o aire acondicionado y acondicionamiento para personas con discapacidad.



En el decreto se estableció que la Secretaría de Movilidad Urbana será la autoridad de aplicación de lo dispuesto en los artículos y estará encargada de aprobar y supervisar las características constructivas de los refugios e indicar el lugar donde deberán ser instalados.



Relevamiento

Ayer El Territorio relevó por distintos barrios de la capital misionera donde los vecinos se mostraron molestos por la suba y las pocas frecuencias, entre otras quejas.



Juan Forés, presidente de la comisión barrial de Acaraguá, contó: “después de las 22 los estudiantes universitarios tienen problemas para volver a casa porque cierran las centrales de transferencia”. Además comentó que hay pocas frecuencias para la Línea 27 que une Villa Cabello con la ex ruta 213 y el Mercado Central.



El vecino señaló que en la zona casi no hay lugares para recargar la tarjeta Sube y las unidades no tienen comodidades como aire acondicionado.



Por su lado, Viviana Miérez, presidenta de la comisión del barrio Latinoamérica, explicó que al aumento “los vecinos lo tomaron mal y están todos muy enojados. Muchos que son empleados de comercio y trabajan a la mañana y a la tarde le cuesta pagar porque también llevan los hijos a la escuela. A eso se le suman los gastos diarios y los servicios”.



En tanto que Bilma Ojeda, presidenta de la comisión vecinal del barrio Congreso, indicó que habló con varios vecinos. “Nadie está conforme con el aumento, es una exageración”, dijo.



Frecuencias

Uno de los barrios donde más se siente la poca frecuencia de los colectivos es en El Porvenir II. Al respecto, Carlos Sosa, referente de los vecinos, sostuvo: “Nosotros tenemos varios factores en contra. Vivimos en el último barrio de Posadas, a más de 40 minutos del centro. Esto es en la ex 213 al fondo. Acá si entrás a trabajar a las 7 de la mañana tenés que levantarte a las 5 para agarrar el colectivo a tiempo y llegar a horario porque tenés 35 minutos hasta la transferencia, después esperás el otro colectivo al centro, más el viaje desde la transferencia hasta el centro”.



El usuario del servicio de colectivos afirmó que en horario nocturno y los fines de semana es cuando más se siente la baja de las frecuencias. “Hoy, después de mucha lucha, se logró que haya cada 25 minutos un servicio. Pero los domingos y feriados el servicio es cada hora”, precisó.



Si bien indicó que se están mejorando algunos refugios, realizaron pedidos puntuales para que las paradas estén más cerca una de la otra. “Acá hay sectores que todavía son zona rural y una madre con un bebé en brazos, con el calor y la polvareda que hay en el barrio, no puede estar caminando tanto. Hay que usar la lógica. El estado de las calles tampoco es bueno y eso daña los colectivos”, explicó y agregó que en el barrio no hay dónde cargar la Sube, por ende deben trasladarse hasta la Transferencia Quaranta para realizar la recarga. “Por eso mucha gente termina pagando en efectivo para no esperar la fila que hay siempre para cargar la tarjeta en transferencia y acá en el barrio la mayoría son changarines. Falta mucho por mejorar”.



Miguel Cidade, presidente de la comisión del barrio El Pino, dejó en claro la disconformidad porque “tenemos una cuadra que caminamos en el barro los días de lluvia. En nuestro barrio no hay ninguna parada como en nuestros barrios vecinos como Misionerita y 21 de Diciembre que tienen una parada y asfalto, somos el barrio más perjudicado”. Y pidió más frecuencias de la Línea 125.



Por último, Carlos Brunaga del barrio San Lucas, insistió en un viejo reclamo, que los colectivos utilicen las colectoras para el ascenso y descenso de pasajeros sobre la ex ruta 213 y que mejoren la cinta asfáltica en esa zona de la ciudad.



Otro aumento en el precio fue previsto para el 6 de junio cuando el boleto pasará a costar 40 pesos con Sube en Posadas y 60 si se paga en efectivo.



El 8 de agosto se dará otro incremento y el viaje costará 50 pesos con Sube y 70 sin la tarjeta plástica.