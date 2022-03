Pedirán la clausura de residencia de ancianos por irregularidades

martes 15 de marzo de 2022 | 5:30hs.

Luego de un mes de inspecciones, pedido de informes y reuniones, se labró un acta con las conclusiones sobre la residencia de ancianos Itatí, que fue denunciada por abandono de persona en febrero. El geriátrico ubicado en la intersección de las calles Salta y Junín, de Posadas, no cuenta con habilitación comercial e incluso antes de iniciar el sumario administrativo, las autoridades competentes ya habían intimado a su propietario, Roberto Cordero, a que regularice la situación.



El Observatorio de los Derechos del Adulto Mayor, conformado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud Pública, la Comisión de Prevención de la Tortura y el Consejo del Adulto Mayor resolvió que el cuestionado establecimiento no cumple con las condiciones mínimas ni básicas para funcionar como hogar de ancianos. Asimismo, la Comuna posadeña le labró un acta de infracción por no contar con la correspondiente habilitación.



Ante este escenario, toma fuerza el próximo paso a seguir. Si bien todavía ayer el equipo jurídico ajustaba los términos de la medida, el Observatorio pedirá al Ejecutivo Municipal la clausura del lugar y en simultáneo se avanzará en la reubicación de los ancianos que allí residen, los cuales son once. La medida será anunciada hoy en conferencia de prensa, a las 8.30, en la oficina de la Defensoría.



“La conclusión del acta es que el lugar no reúne las condiciones mínimas para funcionar como residencia de adultos mayores. El documento fue visado por todos los organismos de Estado intervinientes como Municipalidad de Posadas, Ministerio de Salud Pública, Defensoría del Pueblo, Comisión de Prevención de la Tortura y fue remitido al propietario de la institución, el señor Cordero, el viernes pasado”, señaló en diálogo con El Territorio, el defensor, Alberto Penayo.



“Estamos reunidos con el equipo jurídico anticipando todos los pasos a seguir según los informes elevados; primero por la Comisión de Prevención de la Tortura, que determinaron que si bien no había personas con malos tratos pero había una demanda de otras cuestiones. Pero el más importante, es el informe de infraestructura hospitalaria, que visitó junto con la Defensoría el lugar, y consideró que no posee las condiciones para funcionar como un lugar de estas características”, explicó Penayo.



El monitoreo se realizó el 3 de marzo, del cual participó un equipo multidisciplinario. En la ocasión también se solicitó la historia clínica de cada residente.



“Hay un proceso en el cual se evalúan 63 puntos, de los cuales solamente 29 están cumplidos por residencia Itatí, por lo cual no cumple ni con el 50% de los requisitos que establece la Ley N° 41. La legislación dice una cosa y esta institución está muy lejos de reunir esos requisitos”, aseveró el defensor.



“Hay que entender que es una actividad comercial privada, que presta un servicio, la Defensoría del Pueblo no tiene facultad de interceder pero sí de sugerir acciones y eso vamos a hacer. Nosotros hablamos de los derechos humanos y la exigencia de normas esenciales para garantizar la salud y vida de las personas”, señaló.



El paso a seguir es solicitar la clausura del lugar y la reubicación de los adultos mayores que allí residen, son once. “Se dispara todo otro mecanismo y tenemos que hablar con las familias para relocalizar a sus familiares en otro lugar, que sea monitoreado por seis meses”, detalló.



Causa judicial

El caso está judicializado incluso antes de la muerte de Florentina Núñez, de 81 años, el viernes 25 de febrero. La mujer falleció después de estar diez días internada en el Centro Médico Buenos Aires (Cemeba) de la capital misionera, donde ingresó con un cuadro de deshidratación y desnutrición. Fue entonces cuando la familia Núñez demandó al asilo por abandono de persona.



Interviene en la causa el Juzgado de Instrucción N° 2 a cargo de Juan Manuel Monte.



“Se dio intervención a la Comisión contra la tortura de la provincia y a la Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública. Estamos coordinando por notas de solicitud de la policía. Vamos a pedir informe al geriátrico y al Sanatorio Buenos Aires respecto al estado de salud y evolución de la señora que falleció” habían manifestado fuentes judiciales a este medio.

Cuál es la responsabilidad de las familias

En Misiones hay 17 instituciones geriátricas habilitadas, de las cuales cinco tienen convenio con obras sociales. Para alojar a un anciano, dependiendo de los servicios y el estado de salud del residente, tiene un costo de entre 60 mil y 90 mil pesos.



Desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia recomiendan a las familias tener en cuenta: exigir habilitación comercial, que debe estar expuesta; exigir que las prestaciones de contrato sean cumplimentadas y escritas en historias clínicas respectivas; visitar habitualmente a sus adultos mayores institucionalizados y preguntarles cómo están o cómo se sienten; velar por el bienestar del residentes y sus necesidades propias (elementos de higiene, salidas, acompañamiento a controles rutinarios, uso de teléfono).