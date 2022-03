Esfuerzo enorme, las manos vacías

martes 15 de marzo de 2022 | 6:06hs.

Oberá Tenis Club (OTC) cayó anoche por 86 a 79 como local ante San Martín de Corrientes en suplementario, tras igualar en 73 en tiempo regular.



Con este resultado, el representante de la Tierra Colorada sumó su segunda derrota consecutiva ante su público. Ahora ostenta un récord de 17 victorias y 13 derrotas.



En la continuidad de la competencia volverá a jugar el próximo sábado frente a Atenas de Córdoba como visitante.



Anoche el local se apoyó en el aporte individual del norteamericano Samme Givens, autor de 20 puntos y 13 rebotes, secundado por el jamaiquino Clint Robinson (19 puntos y 13 rebotes) y Martín Fernández (17).



Estuvo ausente Melvin Johnson, goleador Celeste y del certamen, una baja sensible.



En el inicio del juego el local se apoyó en la puntería de Fernández, autor de 8 puntos en el primer cuarto, clave para sacar una primera ventaja de 12-5.



Pero no por nada la visita integra el lote de punteros y enseguida se puso en partido de la mano de Vallejos, motor ofensivo de su equipo con una ráfaga de 7 puntos. Además apareció Solanas con dos bombas.



El Celeste ajustó en defensa y metió la bola a la pintura para Robinson y Givens, fundamentales para cerrar el primer parcial 18-17 arriba.



Para el infarto

En la continuidad Fernández siguió enchufado desde el perímetro, lo mismo que Robinson en la pintura. San Martín contestó con la talla de Saiz cerca del aro, más la puntería de Solanas, goleador del parcial con 7 tantos para cerrar con ventaja 35-34.



Tras el descanso largo el equipo conducido por Fabio Demti tuvo un gran pasaje defensivo, Treise clavó un triple y el tándem Robinson-Givens se impuso en la pintura, argumentos para sacar una máxima de 10 (53-43).



De todas formas el santo correntino tiene personal de jerarquía, defendió bien y enfrente no perdonó, con lo que achicó a 4 (53-49).



El último cuarto fue intenso y cerrado hasta el final, con errores y aciertos repartidos. Sin buenos porcentajes de larga distancia, el local apostó a correr y a meter la bola abajo para Robinson y Givens, lo que promediando la etapa le dio ventaja de 5.



San Martín sacó a relucir sus credenciales y Ramírez Barrios fue el abanderado del empate.

Nicolás De Los Santos convirtió nueve puntos; clave en el armado.

De Los Santos ganó protagonismo ofensivo y aportó una bomba para sostener la mínima.



Un triple de Machuca puso a la visita arriba 73 a 70, con 3 segundos y fracción por jugar, tiempo suficiente para que Givens anote un triple sobre la chicharra para empatar en 73 y forzar el suplementario.



Pero en el alargue el local se desinfló y Machuca fue intratable, hizo jugar y anotó para ahogar el festejo local.