Desayunaba en bar céntrico, se descompensó y falleció

martes 15 de marzo de 2022 | 6:03hs.

En horas de la mañana de ayer, un septuagenario se descompensó en el baño de un bar café en pleno centro de la ciudad de Posadas y falleció pese a los intentos de reanimación.



El hombre, identificado como Carlos Francisco Acasuso de 76 años, se encontraba desayunando junto a un amigo, Antonio P. de 56, en un conocido local ubicado en la intersección de las calles Colón y Bolívar de la mencionada localidad.



Fuentes de la Policía dieron a conocer que se trata del tío del tenista misionero José “Chucho” Acasuso.



Por otra parte, según consignó la Policía de Misiones, Acasuso fue hallado en el baño del bar sin signos vitales pasadas las 8.30 de ayer.



Una ambulancia llegó al lugar para asistirlo e incluso de realizaron maniobras de reanimación pero no hubo respuestas.



Pese a los intentos de reanimación por parte de los profesionales de la salud que asistieron al lugar, no fue posible compensarlo en tanto que, según pericias preliminares, Acasuso habría fallecido a raíz de un paro cardiorespiratorio no traumático.



Según consignaron los uniformados, el hombre fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.



Intervino en el lugar del hecho el personal de la Comisaría Primera además de la Policía Científica.