La Gagoneta, imparable

martes 15 de marzo de 2022 | 6:01hs.

Racing goleó anoche por 4-0 a Atlético Tucumán y quedó en el tercer lugar de la zona 1, detrás de los punteros River y Unión, en un encuentro jugado en el estadio Monumental José Fierro y válido por la 6ª fecha de la Copa de la Liga Profesional.



El defensor Facundo Mura abrió el marcador a los 20 minutos de la primera etapa, mientras que durante el segundo tiempo convirtieron Carlos Alcaraz, Leonel Miranda y Mauricio Martínez, a los 14, 21 y 33 minutos, respectivamente.



El conjunto visitante manejó el desarrollo del partido desde el comienzo, con una buena circulación de pelota, pases certeros y el convencimiento de querer jugar de manera vistosa, algo que logró en gran parte de la primera mitad.



Los mediocampistas Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz manejaron los tiempos a su favor e hicieron jugar a los laterales Facundo Mura y Gonzalo Piovi, quienes se sumaron varias veces al ataque.



Si bien la Academia tuvo la pelota en su poder no creó muchas situaciones de gol, le dio prioridad al buen juego y a la presión constante en la salida de los dirigidos por el juninense Juan Manuel Azconzábal, cuya continuidad quedó en duda.



En la primera llegada al arco del Decano, Miranda, la figura del primer tiempo, habilitó a Mura para que el marcador de punta anote su primer tanto con la camiseta de Racing a los 20 minutos.



Los tucumanos, por su parte, no pudieron controlar la pelota, se pararon para salir de contra y tuvieron una sola jugada a su favor en los pies de Ruiz Rodríguez, que controló de manera exitosa Gastón “Chila” Gómez para mantener su valla en cero.



La segunda parte volvió a mostrar a la Academia como el claro protagonista del partido frente a un Atlético Tucumán que no supo qué hacer para intentar dar vuelta el resultado adverso.



Los tres goles del equipo del técnico Fernando Gago (Alcaraz, Miranda y Martínez) no hicieron otra cosa que confirmar la superioridad mostrada en todo el partido y que dejó sin respuestas al combinado local.