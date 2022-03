La autopsia del bebé de 9 meses descartó la muerte por homicidio

martes 15 de marzo de 2022 | 6:03hs.

En la mañana de ayer se realizó la autopsia del niño de 9 meses que había sido hallado sin vida con signos de asfixia en Colonia Victoria. Las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado recibieron el informe de la pericia y, según pudo saber este medio, el cuerpo médico forense consignó que la causa de muerte fue broncoaspiración, aparentemente, de leche materna.



Además, no encontraron indicios de maniobras violentas que le hayan provocado la muerte al menor, por lo que de esta forma se descartó que el pequeño haya sido víctima de un homicidio por parte de su madre, Verónica M. (26).



El trágico suceso fue registrado el sábado por la madrugada en el Paraje Parehá, cuando la madre del niño alertó a su hermana de que la criatura yacía muerta en su domicilio y que había sido su culpa.



Ante estos elementos, se supo que el juez Roberto Saldaña ordenó un exámen psiquiátrico para la mujer, ya que confesó un hecho que no ocurrió.



Asimismo, durante la mañana de ayer se llevó a cabo la audiencia indagatoria en donde la joven se abstuvo de declarar.



En ese sentido, hasta el cierre de este matutino, la joven de 26 años se encontraba detenida mientras evalúan las posibilidades de su libertad.



Por otro lado, en horas de la mañana de ayer, la familia de la jóven progenitora aún no estaba al tanto de su situación procesal en el momento en que llevaron a cabo el entierro del pequeño.



El trágico hallazgo

Como informó este medio, en plena madrugada del sábado una vecina del barrio San Juan, tuvo que despertarse ante la sorpresiva llegada de su hermana, Verónica N. (26), a su humilde vivienda.



Pero la visita de la joven no duró mucho tiempo y antes de irse dijo una frase que dejó helada a Lilian N. (29), la dueña de casa y hermana de la progenitora del niño: “Loan está muerto, yo lo maté”.



Según comentó Lilian a El Territorio, Verónica “dijo eso porque estaba muy asustada” y desde ese momento no pudo preguntarle qué pasó ya que, inmediatamente después de la confesión, la joven escapó y un grupo de familiares se trasladó hasta la morada de la mujer donde comprobaron que sus palabras eran ciertas.



El pequeño Loan, de apenas 9 meses de vida, yacía muerto dentro de la casa.



Por este hecho, efectivos de la Policía de Misiones lograron detener minutos más tarde a la progenitora, quien hasta el cierre de esta edición continúa alojada en una dependencia policial.



Según pudo reconstruir este matutino con fuentes policiales que intervinieron en el hecho, el trágico suceso se conoció cerca de la 1 del sábado cuando la implicada, Verónica N. (26), llegó hasta la casa de su hermana Lilian Itatí (29) para contarle lo que le había sucedido instantes antes dentro de la casa que tiene en el barrio ubicado sobre la ex ruta nacional 12.



Antes de escapar asustada por lo que había ocurrido, la joven alcanzó a decirle a su familiar que había sido ella misma quien provocó la muerte de la criatura mediante asfixia y que la criatura había quedado recostada en la cama de la habitación.



De acuerdo a los datos aportados por los voceros consultados, al constatar el fallecimiento del chico, los familiares pusieron en conocimiento de la situación a efectivos de la comisaría local, quienes resguardaron la zona y dieron intervención a sus pares de la División Criminalística y Científica de la Unidad Regional III, bajo la atenta mirada de autoridades del Juzgado de Instrucción de Eldorado.



Por otro lado, dentro de la habitación, los investigadores secuestraron una toalla de bebé con estampado de flores y un frasco de plástico con alcohol en gel.



A su vez, el médico policial constató el deceso y ordenó la realización de una autopsia para confirmar las causales de muerte, la que terminó confirmando que no se trató de un filicidio y aliviando su situación procesal.