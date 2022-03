Polémica en Montecarlo: docente denunciado por acoso vuelve al colegio

martes 15 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Momentos de tensión y angustia se viven en la comunidad de la Escuela Normal N° 2 Manuel Belgrano, de Montecarlo, dado que los directivos fueron notificados de la reincorporación de un docente que fue denunciado, años atrás, por acoso hacia las alumnas.



El profesor en cuestión fue denunciado en 2018 por las autoridades del establecimiento educativo y los padres de una estudiante. En tanto, podría volver a dictar clases por resolución del área legal del Consejo General de Educación (CGE) de la Provincia.



La directora de la Normal, Nora Argüello, se mostró indignada ante esta disposición y señaló que ya recibió advertencias desde el Centro de Estudiantes de que tomarán medidas para evitar situaciones de acoso.



“Si bien varias alumnas contaron de la situación que vivían con el profesor, sólo una se animó a denunciarlo; de ahí el CGE decidió apartarlo de las escuelas y ahora hay una resolución que lo vuelve a reincorporar porque asuntos legales determinó su sobreseimiento porque no encuentra mérito a los dichos y por el otro lado, señala que debe volver a su cargo”, relató Argüello en diálogo con El Territorio.



Además agregó: “Primero pedir disculpas a los padres por creer en la Justicia y pensar que se iba a hacer justicia. Estamos en el mes de la mujer, en el que levantamos bandera y acá veo que las chicas no fueron escuchadas, podíamos dar fe de la situación que estaban viviendo. Mi indignación que esas chicas no fueron escuchadas, prefiero ser sancionada antes que callarme, no puedo dar garantía que no lo va a volver a hacer”.



Según relató de la directora, hasta la fecha los alumnos de primero y segundo año, donde tiene horas cátedras el docente, no están asistiendo a clases luego de que saliera a la luz la situación. No obstante, el docente no se presentó en las instalaciones pese a lo que dicta la resolución.



La resolución 5707 tiene fecha 6 de diciembre de 2021 y se conoció hace algunos días en la institución, lo que causó gran revuelo y se espera respuestas del Consejo General de Educación si finalmente el docente volverá o no a dictar clases.



Desde el Consejo le informaron que evalúan la posiblidad de reubicarlo en tareas administrativas para no estar frente al aula, por lo que se espera una respuesta. El alumnado, por su parte, respaldado por el Centro de Estudiantes tiene previsto hacer un reclamo.



La situación

En 2018 varias estudiantes manifestaron ser acosadas mediante mensajes de WhatsApp por el docente, además de cerrar los mensajes con las letras T.A (aludiendo a Te Amo); el docente en la entrevista con el área de Legales del Consejo manifestó que se trataba de las palabra “Trabajo aprobado” cuando las evaluaciones tenían una calificación de 5, que no es un aprobado.



Además, en el sumario administrativo iniciado en 2018 las estudiantes presentaron capturas de chats que fueron presentados al Consejo de Educación y además una madre realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer que trascendió que sólo fue recibida como exposición policial.

El hecho es de noviembre de 2018

La madre de una adolescente de 15 años presentó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Montecarlo, en noviembre de 2018, contra un profesor de la Normal N° 2, que insistía en encontrarse personalmente con la estudiante por motivos que tanto la familia de la alumna como la escuela consideraban sospechosos. La denuncia, al parecer, quedó como exposición policial y no hubo inicio de una causa penal contra el educador.



El docente tenía agendadas en su teléfono a los estudiantes para atender consultas académicas.



La denunciante había manifestado: “Por lo que mi hija contó, él le mandaba mensajes y ella no le contestaba, hasta que un día tuvo que preguntar el resultado de una prueba y él le pidió encontrarse a solas para hacer cosas que no se pueden por teléfono. Cuando me contó eso me preocupó, porque él está para enseñar, no otra cosa”.