Closs: voto a favor y reclamo por el gasoducto

martes 15 de marzo de 2022 | 6:02hs.

El senador por Misiones, Maurice Closs, es parte de la comisión de presupuesto del Senado de la Nación, y como miembro participó de la presentación del Ministro Martín Guzmán, y tuvo la posibilidad de realizar preguntas.



A su turno, el senador que ya la semana pasada había adelantado su acompañamiento a la propuesta del Ejecutivo con el objetivo de “asegurar la gobernabilidad”, aprovechó su turno para, antes de preguntar, efectuar un reclamo sobre la ausencia de Misiones en todos los proyectos de gasoducto que se programan para la región.



“Esto del tema del gas nos hace acordar a los misioneros a un chiste de Condorito y Coné, que era el sobrino. Cuando Condorito lo llevaba a ‘ver tomar helado’. A nosotros con el tema del gas nos llevan ‘a ver tomar helado’ porque no tenemos gasoducto, no está en la etapa 1, no está en la etapa 2, y tampoco hay presupuesto para la etapa 3. Y porque acá están los que deciden las cosas, utilizo este momento como representante de la provincia de Misiones para decirle que es una prioridad que el gasoducto llegue al norte argentino... Porque sería feo que se hagan los gasoductos para llegar a vender a Brasil o Paraguay y se dejen de lado las provincias del Norte argentino”, afirmó Closs ante la mirada antenta de Guzmán y el Jefe de Gabinete Juan Manzur. Luego efectuó una pregunta relacionada con el acuerdo con el FMI.



El ministro Guzmán respondió al senador, pero nada dijo sobre el reclamo por las obras de gasoducto para Misiones. El ministro de Economía sólo se limitó a responder las cuestiones relacionadas con el acuerdo entre el gobierno nacional y el FMI.

Guzmán: “El acuerdo con el FMI evitará un shock desestabilizante”