Guzmán: “El acuerdo con el FMI evitará un shock desestabilizante”

martes 15 de marzo de 2022 | 6:02hs.

Pasadas las 15 de ayer comenzó a sesionar la comisión de presupuesto del Senado de la Nación, en la que se debe dar el visto bueno al proyecto que llegó con media sanción desde la Cámara de Diputados, y que avala el acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y en la primera jornada se presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para explicar allí la necesidad de que este proyecto se transforme en ley. El ministro aseguró que este acuerdo permitirá a la Argentina evitar “un shock desestabilizante”.



Tanto el Ministro, que expuso y respondió preguntas durante más de cuatro horas, como los senadores, del oficialismo y la oposición, celebraron que “se discuta en el Parlamento” y consideraron que se trata de un “proceso que nos enriquece”



También fue parte de la presentación el jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo, quien en la apertura de la jornada repudió los hechos de violencia que se dieron el jueves pasado ante el Congreso, y que afectaron de lleno al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo hicieron prácticamente todos los senadores que tomaron la palabra, tanto del oficialismo como de la oposición.



Pero no todo en el debate estuvo centrado en el acuerdo, también se colaron otros temas. Y allí Guzmán terminó confirmando que no habrá aumentos en las retenciones de exportación para el campo (Ver “Sin aumento…”). Otro que se corrió del tema central fue el senador misionero Maurice Closs, que al tomar la palabra aprovechó para reclamar por la ausencia de Misiones en los planes de construcción de los gasoductos que llegarán a la región (ver “Closs reclamó por…).



La presentación de Guzmán

“La Argentina necesita tener la capacidad de evitar un shock desestabilizante que es el que constituiría no poder hacer frente a estos pagos programados”, sostuvo el ministro Guzmán, en el marco del plenario de comisiones del Senado. “Se busca abordar el problema que se presenta para la Argentina en la balanza de pagos producto del stand by alcanzado en 2018”, enfatizó en el inicio de su exposición.



“Hemos avanzado en una negociación con el staff del FMI, a efectos de construir condiciones que den lugar a un programa con los objetivos y, por otra parte, una acción geopolítica con los accionistas del FMI para construir condiciones financieras”, indicó Guzmán.



“Este esquema es diferente de lo que han sido los programas con el FMI, que se han enfocado en que el Estado constituía una molestia: en este acuerdo no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna reforma jubilatoria, no hay reformas que quiten derechos”, aclaró el ministro.



Además, apuntó que “desde lo macroeconómico hay tres grandes objetivos, los criterios de desempeño, que constituyen las principales medidas a la hora de evaluar el cumplimiento del Programa: acumulación de reservas internacionales, el sendero fiscal y el esquema monetario”. “Se busca reducir el déficit sobre la base de un esquema que permita apuntalar la recuperación económica y que esté asociado a un fortalecimiento de la recaudación”, continuó.



“El programa incluye diez revisiones trimestrales. Cuando se completa cada revisión, se realiza un desembolso. Además, hay un desembolso inicial cuando se aprueba el programa”, detalló. En otro tramo de su exposición, el titular del Palacio de Hacienda manifestó la necesidad de que el acuerdo con el FMI cuente con un “amplio respaldo” del Congreso. “No es sano que un gobierno de turno pueda actuar sin un amplio respaldo”, dijo Guzmán, para luego enfatizar que una situación contraria “implica la posibilidad de seguir un camino muy nocivo para la Nación Argentina”.



Tras remarcar que “poder darle tratamiento legislativo fue de mucho valor”, aseguró que el hecho de que “por primera vez en la historia argentina podamos tener este debate es un paso adelante para nuestra república a la hora de fortalecernos como Estado nación”.



La voz del jefe de Gabinete

Manzur fue el encargado de abrir la jornada, por parte del equipo ejecutivo. El jefe de Gabinete subrayó la importancia que tiene esta discusión para el país y destacó que el nivel del debate que se verifica en el Congreso le da al proyecto “legitimidad democrática y popular”.



El jefe de Gabinete recordó que la media sanción del acuerdo llegó con 202 votos positivos, 37 negativos y 13 abstenciones, luego de más de 13 horas de debate que concluyeron el viernes pasado en la madrugada. “Es la primera vez en la historia parlamentaria -puntualizó- que un proyecto de refinanciación de deuda con el FMI es estudiado y discutido con tanto detalle por nuestras legisladoras y legisladores, para luego recibir un amplio apoyo”.



Manzur hizo especial hincapié en la importancia crucial que tiene el acuerdo para que en la Argentina no haya trabas para las posibilidades de desarrollo, dentro de un escenario internacional afectado por la invasión de Rusia a Ucrania, el cual calificó de “cambiante e impredecible y donde se han trastocado las conductas de actores estatales y privados, se han perturbado las referencias de precios internacionales, y se está transformando el comercio y las finanzas globales”.



En ese sentido, apuntó: “Esta compleja crisis internacional nos ubica en el centro de las miradas de muchos países y regiones en los que crece la preocupación por el abastecimiento de productos básicos. Creo que es claro que esta situación de crisis también suma argumentos a la hora de discutir este proyecto. Normalizar las relaciones económicas y financieras con el Fondo Monetario y evitar un default permitirá una articulación virtuosa entre nuestras capacidades y potencial productivo y las demandas crecientes a nivel global”.



El plan armado en el Senado contempla la continuación del debate en la comisión durante la jornada de hoy, desde las 14, donde se buscará dictaminar el proyecto para sancionarlo en el recinto dos días después. Esto sería posible porque el principal bloque opositor en la Cámara alta, Juntos por el Cambio, logró modificar en Diputados el articulado del texto enviado por el Ejecutivo.

Sin aumento de retenciones para el campo

El ministro de Economía, Martín Guzmán, durante su exposión ante el Senado de la Nación se refirió a los efectos de la guerra en Ucrania y en este marco descartó que se esté pensando en subir las retenciones a los productos primarios del campo.



“El objetivo es encontrar un equilibrio entre los incentivos a la producción y el impacto en la inflación interna. Dicho eso, le respondo: no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos, del trigo, del maíz, del girasol, del poroto de soja y los demás granos”, Guzmán respondió así a la pregunta del senador de Entre Ríos, Alfredo De Angeli. En el mismo sentido, por la mañana en conferencia de prensa, la portavoz del Ejecutivo, Gabriela Cerruti, había afirmado, “se están estudiando una cantidad de medidas, ninguna de esas medidas es la suba de la retención a la producción de maíz, a la soja o al trigo”. Con lo que quedó descartada la medida.

Closs: voto a favor y reclamo por el gasoducto