Con la poética del rock y la fuerza del chamamé

martes 15 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Sin dudas, el nuevo trabajo discográfico de Yacaré Manso genera curiosidad porque incluye a grandes emblemas de la historia de la música argentina, reversionados a un género tan particular como el chamamé.



Un buen día se animó a convertir al chamamé la conocidísima Muy despacito de Los Piojos, y después, como todo desafío, el santotomeño fue por más: reversionó canciones de Luis Alberto Spinetta, Sui Generis, Moris, Gustavo Cerati, Virus y Kapanga.



El disco que nació “casi jugando” como consignó el artista, ahora se presentará finalmente al público litoraleño que lo acogió desde sus inicios.



Tal como reveló el disco combina un género tan típico de la región como el chamamé con el rock nacional: “reversionamos canciones de rock nacional al chamamé, con invitados como Ricardo Mollo y la gran Hilda Lizarazu. Es un disco que me debía con mi provincia, con la región, porque el chamamé es de toda la región, no solamente de Corrientes”, entendió Yacaré.



En esa línea había adelantrado “Me siento feliz porque he recibido buenas críticas de la prensa, del público que me sigue, y que lo hice con el mayor de los respetos al chamamé y al rock argentino”.



Además, afirmó que su producción es, sin dudas, “un homenaje al chamamé, patrimonio de la humanidad”.



Siempre ligado a su tierra, a pesar de que se dedicó a diversos géneros musicales, Martínez lamentó nunca haber sido partícipe del festival del chamamé que se hace año a año en Corrientes, pero se mostró optimista de que ahora puede estar más cerca su oportunidad con este proyecto nuevo. Auguró que la idea es llevar su música ‘‘por todos los festivales del país”. Muchacha ojos de papel, El Oso, Canción para mi muerte, Imágenes paganas, Jilguero, son algunas otras canciones rockeras que se suman a la producción con tinte chamamesero.



El disco fue nominado a los Gardel y además el videoclip de El Oso, que grabó junto a Mollo, también obtuvo una nominación. El audiovisual buscó ser un homenaje a la flora y fauna local y en particular Los Esteros del Iberá, como núcleo de los humedales. “Yo tengo un compromiso muy arraigado con el medio ambiente, por eso el nombre de Yacaré Manso, el yacaré está manso porque alteramos su ecosistema. Hay un mensaje de cuidado del medio ambiente, yo le canto mucho a la naturaleza”, indicó.



Con una impronta similar, prepara un nuevo material, pero más enfocado en lo personal. “Ya lo venía trabajando con el disco de chamamé, pero este es de canciones mías, retomando mi faceta de cantautor. Calculo que para abril ya voy a tener el disco terminado. Ahí hay canciones para mis abuelos, para el ferrocarril, para el barrio estación. Y el río siempre presente” contó.



Mientras continúa trabajando en sus canciones, Yacaré se toma el tiempo de volver a su tierra a presentar esta novedad que conjuga rock y chamamé. De esta manera es que estará presentándose en distintos puntos de Corrientes y Misiones.



En esta oportunidad lo hará con su Trío Chamamé integrado por Enzo De Martini en acordeón, Juampi Espina en guitarra y el sonido a cargo de Nicolás Lijtmaer. Abrirá la gira de presentaciones este viernes en Corrientes capital. La cita es en ‘Lo De Mari’, Belgrano 224 Planta Baja. Luego pisará la capital misionera para concluir en su Santo Tomé natal.



En Posadas, el espectáculo tendrá lugar el sábado en Espacio Reciclado, Pasaje Misiones 3040, mientras el domingo cerrarán la minigira en plaza San Martín de Santo Tomé.