Educación anunció la construcción de cuatro escuelas técnicas en Misiones

martes 15 de marzo de 2022 | 6:05hs.

A través de la firma de una carta de intención entre el Gobierno provincial y el Ministerio de Educación de la Nación, la provincia de Misiones tendrá cuatro nuevas escuelas técnicas. Los establecimientos serán construidos en los municipios de Campo Grande, Apóstoles, Cerro Azul y en el Parque Industrial de Posadas.



De acuerdo a lo que se indicó en la mañana de ayer, durante una conferencia en Casa de Gobierno que contó con la presencia del ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk, las nuevas escuelas se integran dentro de un plan nacional de edificación de 100 técnicas en todo el país. De ellas, las primeras cuatro serán las que se llevarán a cabo en Misiones.



Asimismo, en la ocasión, se firmó un convenio para la entrega de netbooks y herramientas tecnológicas para diferentes instituciones educativas. Según se remarcó, serán más de 27 mil las netbooks que llegarán a la provincia en el marco del plan federal Juana Manso. De esta forma, se estima que unas 449 escuelas locales serán beneficiadas.



Por la tarde, además, se llevó a cabo una visita a FanIOT, en Posadas, donde se inauguraron laboratorios Fanlab (ver "Inauguraron...").



Al respecto, el ministro de Educación de la Nación destacó el compromiso del gobierno provincial y aseguró que “el objetivo es que ningún chico o chica se quede afuera de la escuela”. Sobre la distribución de computadoras adelantó que se priorizarán al principio el ciclo básico y las escuelas rurales. “Esto posibilita conectividad y que aprendan muchas cosas de cara a lo que queremos para nuestros jóvenes”, aseguró.



Ponderó además que “Misiones tiene un total de 12.000 estudiantes beneficiarios del Progresar de 16 y 17 años que ya están cobrando su beca. Gracias a este programa 2.644 adolescentes se están reincorporando a la escuela”.



En cuanto a la construcción de las escuelas técnicas de educación profesional secundaria, señaló que el objetivo es que los chicos se formen para el mundo del trabajo, que requiere una gran cantidad de conocimientos. Y resumió la gestión realizada en Misiones en “computadoras, becas escolares, nuevos edificios para escuelas técnicas y nueva oferta de educación secundaria con formación profesional”.



De esta manera, los insumos serán destinados a estudiantes de escuelas públicas de nivel secundario, priorizando la modalidad de educación intercultural bilingüe, el primer ciclo de la modalidad rural y al primer año del ciclo básico de escuelas secundarias de ámbito urbano. Por su parte, la provincia se comprometió a concretar la entrega y distribución del material educativo, a proporcionar la infraestructura y espacio físico requerido para la instalación del equipamiento informático y de telecomunicaciones.



Perspectiva provincial

Por su parte, el gobernador Oscar Herrara Ahuad, que presidió la conferencia, indicó que “sin dudas este es el camino de la inclusión, el de los recursos para nuestros jóvenes, para que cada día estén en las escuelas con resultados positivos y que el día que se reciban tengan acceso al área universitaria”.



Enfatizó en que esta entrega de equipos tecnológicos permitirá mejorar la capacidad de aprendizaje de los estudiantes y de enseñanza a los docentes.



Aseguró que las políticas públicas de Misiones avanzan en dirección de la educación disruptiva, “pero también en el sentido de educar con la incorporación de mayor tecnología en todos los niveles”, afirmó y aludió a la Escuela Secundaria de Innovación y al Silicon Misiones.



Destacó a Misiones como una de las provincias con mayor incorporación de estudiantes a las becas Progresar y resaltó la implementación del Boleto Educativo Gratuito.



Acompañaron la firma de convenio el presidente del Consejo General de Educación Alberto Galarza; la diputada provincial, Sonia Rojas Decut; la subsecretaría de Educación Disruptiva, Sol Marín; el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, entre otros funcionarios.



Tras la firma, el gobernador Herrera Ahaud y el ministro nacional junto a una comitiva de autoridades, recorrieron diferentes centros educativos de la zona sur de la provincia de Misiones.



Supervisaron el avance de las obras del módulo de Farmacia y Bioquímica en la Escuela de Enfermería de la Unam y luego se trasladaron al BOP N.º 82 de Candelaria, donde entregaron 117 netbooks y becas Progresar a los alumnos del establecimiento.

Reclamo salarial docente

En uno de los encuentros que se llevó a cabo y en el que participó el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, una docente realizó un reclamo por las condiciones de trabajo y salario. En un video que se viralizó, se puede ver que plantea: "Compro material didáctico para mis chicos de la escuela o compro lo que necesita mi hijo en casa, hay realidades que son incomprendidas". "Nunca hice paro, pero no hay otra manera, he pensado en salir a manifestarme a la calle, nunca lo he hecho antes y lo tengo que hacer porque no abren la mesa de diálogo", dijo.

Inauguraron laboratorios en la fábrica de nanosensores

Durante la tarde de ayer, entre las múltiples actividades que llevó adelante el ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk en Misiones, visitó la fábrica de nanosensores FanIOT, donde se inauguraron los laboratorios de aprendizaje “FanLab”. Además, junto a funcionarios provinciales, el Ministro recorrió el aula taller móvil de biotecnología y entregó kits de robótica para estudiantes a directores de escuelas técnicas.



El funcionario nacional indicó que "el país no se arregla solamente diciendo que hay que arreglar, sino que con más trabajo y conocimiento en el trabajo”.



Por su parte, el ministro de Educación de Misiones Miguel Sedoff, adujo que “seguimos mejorando las condiciones de trabajo de nuestros egresados, queremos que se desarrollen acá y una de las apuestas fue FanIOT, que es público-privada, con mirada pedagógica para producir productos innovadores exportables y con mirada federal”.



“Nuestro desafío es llegar a cada uno de ustedes, donde hay creatividad, energía, ganas. La fábrica tiene un promedio de edad de 24 años, imagínense el talento joven que tenemos en la provincia”, dijo.