Voluntarios enseñan a reparar elementos del hogar en desuso

lunes 14 de marzo de 2022 | 18:01hs.

“Lo que se rompe se tira” es casi una cultura que está inmersa en todo el mundo, pero no todo lo que está roto precisamente tiene que terminar en el tacho provocando más contaminación y enormes basurales. Luchar contra esta costumbre es una tarea ardua, pero que ya comenzó en Posadas de la mano de Vecinos Sustentables y Mesa Abierta.

El sábado se realizó la primera jornada del Club de Reparadores Posadas, un evento itinerante de reparación colectiva creado con el objetivo de promover la reparación como estrategia para el consumo responsable y práctica de la sustentabilidad.

Mariana, voluntaria de Mesa Abierta contó a El Territorio cómo fue que se gestó el primer encuentro que tuvo resultados exitosos. “Venía pensando qué podíamos hacer en Posadas para generar encuentros entre vecinos y en comunidad, y que de alguna forma sirvan para generar experiencias de integración cultural. Vi que Vecinos Sustentables ya había hecho la Agenda de Reparadores, entonces nos pusimos en contacto y entre ambas asociaciones decidimos emprender esta propuesta en conjunto”.

Con el apoyo de Club de Reparadores (proyecto original de Artículo 41) ahora la experiencia de aprender y brindar conocimientos llegó a Misiones. Reutilizar y disminuir el descarte es el objetivo principal, teniendo en cuenta que en cada vivienda hay aparatos que pueden volver a la vida si se sabe qué fichas volver a ubicar en su lugar.

El Club de Reparadores es un espacio para aprender y enseñar a reparar del que pueden participar tanto chicos, jóvenes como adultos y mayores. Se genera un espacio de trabajo colectivo, con herramientas y materiales, y se invita a la comunidad a traer objetos y pertenencias rotas para reparar, aprender e involucrarse en ese proceso.

“Cada jornada depende de qué reparadores se sumen como voluntarios a ese día. En esta oportunidad tuvimos más que nada electrónica , electricidad y hubo una mesa de arreglos múltiples, donde se arreglaron tostadoras, lámparas, se cosieron cierres, se hicieron vasos de botellas y fue una mesa de experimentación. En otra mesa estuvo una señora que se dedica a reconvertir CDs que ya no andan en otra cosa”, explicó Mariana.

Por otro lado, Rocío de Vecinos Sustentables comentó que “Los reparadores que vinieron hoy son de la Guía de Reparadores de Vecinos Sustentables y queremos que esto crezca para que se sume más gente. Hacemos hincapié en que vuelva todo lo que se hace con las manos, volver a esa tradición”.

Para dar soporte en la reparación se convocó a los reparadores locales del barrio o ciudad, y a su vez, para darle visibilidad y promover su trabajo, se hace un mapeo de comercios de repuestos, servicios y venta de insumos de la zona. El corazón del evento son los reparadores y voluntarios de la comunidad que se acercan y aportan sus saberes. Club de Reparadores es una manera de combatir la cultura de lo descartable y la obsolescencia programada, pasar la tarde en comunidad y revalorizar habilidades.

“A veces se rompen cosas muy chiquitas y uno no quiere llevarlo a un service o al mismo negocio no le sirve recibirlas, entonces queda abandonado. La propuesta es darle más vida útil a los objetos y no solamente reparar el objeto, sino en los oficios que hacen posible que los objetos vuelvan a tener vida. Quien trae algo para reparar es parte del proceso de reparación, porque le interesa aprender a reparar algo y a usar sus herramientas o porque tiene algún conocimiento para compartir con otro”, expresó Mariana.

Las jornadas son gratuitas, quienes se acerquen a reparar sus objetos no deberán abonar por aprender y, para saber cuándo se desarrollará la siguiente hay que estar atentos a las redes sociales de Vecinos Sustentables y Mesa Abierta.