Etchegaray: “No pueden decir que no pasa nada, si un niño se ahorcó”

lunes 14 de marzo de 2022 | 17:18hs.

El Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Corrientes (COPNAF) envió su equipo técnico a Virasoro ante las denuncias que se conocieron relacionadas al hogar de niñas Rincón de Luz. Y si bien, la titular del área Zulema Gómez dijo que están abocados a la contención de los menores institucionalizados; al mismo tiempo se informó que durante la inspección no observó "ninguna irregularidad".

En este sentido, el dr. Eduardo Etchegaray, abogado querellante de una de las víctimas del hogar, se refirió a la inspección realizada, e indicó “yo les digo que hay un pequeño detalle, no contaron los niños. Si hubieran contado los niños que están en el lugar, se habrían dado cuenta que falta uno, que hace 15 días se ahorcó. Uno no puede decir que no pasa nada, que está todo bien. Acá hay una situación que proteger inmediatamente a los niños que están en el lugar”.

“No les llamó la atención que un chico se ahorcó?”, se preguntó Etchegaray.

“No hay que naturalizar la muerte de un niño que está en el hogar. Uno no puede decir que está todo bien, que acá no pasó nada. Hay que investigar si tomó la decisión de quitarse la vida. Acá hay una situación que hay que proteger inmediatamente a esos niños que están en el hogar. Esto no viene de hace un día, dos, de hace una semana. Viene de hace mucho tiempo. Esta denuncia en la que yo me presenté como querellante ya estaba en la justicia del año 2021. Si la justicia hubiera actuado, por ahí Claudio (14) no se habría ahorcado. Hoy, a raíz de que esto tomó visibilidad, aparecieron nuevas víctimas que empezaron a contar lo que les estaba pasando. Hoy en Fiscalía hay muchas nuevas denuncias que están llegando de personas que de niños estuvieron en el hogar. Algo está pasando en el hogar. Si los del Ministerio o del Consejo no creen, que agarren y hablen con algún niño y se van a dar cuenta de todo lo que está pasando y saliendo a la luz”, remarcó el defensor.

No obstante, consideró que “me parece de una irresponsabilidad y ligereza que digan que los niños están bien cuando todos sabemos que para hacer un informe psicológico más o menos certero uno necesita varios días, entrevista, no es que voy y está todo normal. Acá no importa lo político, no importan los medios, hay que ir por la verdad y cuidar a estos niños que están hoy en el hogar”.

En este sentido, dijo que hay denuncias, una de 2016 y otra de 2021. “En la del 2021 yo me presento como querellante, y ahí Leandra Alvez, cuidadora del hogar, cuenta entre otras cosas que una niña de 14 años tenía relaciones sexuales con el dueño de un local comercial, y que Sonia (la exdirectora) le dejaba ir a trabajar. Para el Código Penal, en el artículo 120, las relaciones sexuales con una niña de 14 años en estado de vulnerabilidad es abuso sexual. Y recibir algún tipo de donación o parar todo por parte de la directora, es corrupción de menores. El fiscal tiene elementos para investigar. Yo creo que el fiscal quiso decir que estos nuevos testimonios que surgieron a partir de esta denuncia no están denunciados. Pero hoy, esta mañana, ya se presentaron en Fiscalía y están denunciando nuevos hechos”, agregó.

Además, salió al cruce de los argumentos esgrimidos ante su pedido de detención a Silvia Andrea P. “Hoy la justicia dice que no hay elementos suficientes para detener a la exdirectora. Pero ¿qué pasa si se escapa? ¿Qué pasa si se fuga? Se paraliza todo”, recalcó.

“Al hermano del nene que se ahorcó, esa misma noche que lo encontraron muerto, lo hicieron dormir en la misma habitación donde pasó todo. El trauma que tiene el nene es aberrante”, contó.