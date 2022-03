Qué árboles son aptos para las veredas y crecen sin dañar la construcción

lunes 14 de marzo de 2022 | 16:09hs.

En la última tormenta ocurrida en la provincia fueron varios los árboles de las veredas que se cayeron de raíz y mucho tiene que ver la mala elección de la especie, es decir, no todas las plantas o árboles son aptas para todos los espacios.

Las especies aptas varían según el lugar donde se las va a plantar, principalmente el ancho de la vereda. Sobre todo para que las raíces y las copas se puedan adaptar al lugar sin destruir las veredas ni obstruir la visión de las señales de tránsito.

“Tenemos que individualizar qué vereda y qué tipo de cazuela tiene y si tiene cazuela. No es lo mismo una vereda en la calle Junín que una vereda por Monseñor de Andrea, por dar un ejemplo”, explicó Viviana Tiribe, directora de Espacios Públicos de la Municipalidad de Posadas.

Se denominan cazuelas a los espacios de las veredas que se deben dejar sin embaldosar, destinados a la plantación de árboles, donde después pueden construirse canteros o asientos para disfrutar de la sombra.

No todos los árboles son aptos para cualquier lugar, hay que tener en cuenta que los suelos varían y que además siempre es más recomendable plantar una árbol nativo misionero. En este sentido, Tiribe comentó que hay algunas especies que están prohibidas por ordenanza. “Según el plan forestal urbano y por ordenanza, está prohibido plantar en veredas de Posadas el ficus, gomeros, plátanos. Tampoco plantas con espinas. En el plan forestal urbano eso está detallado”. Quienes deseen descargar el PDF del Plan Forestal Urbano de Posadas pueden hacerlo en la página web https://posadas.gov.ar/planurbano/plan-forestal-urbano/.

Se recomienda que cada vecino frentista tenga una cazuela para un árbol y se sugiere plantar en veredas un árbol cada ocho metros.

“En el vivero municipal producimos árboles nativos y asesoramos de acuerdo a nuestra producción, el vecino cuando viene la época que es recomendable plantar árboles -que es de mayo a julio y agosto- retira un árbol por contribuyente en forma gratuita. Invitamos al vecino para que se acerque a la división de espacios públicos, al vivero municipal donde conversamos con el vecino y le asesoramos de acuerdo al lugar donde vive. De acuerdo a lo que el vecino nos cuenta de su vereda y de lo que desea plantar nosotros le sugerimos la especie”, recomendó la directora.

Cuatro opciones para el interior

Demasiada humedad en el interior de la casa puede propiciar la aparición de bacterias y moho y causar daños. Pero se puede disminuir la humedad en el hogar conservando ciertas plantas de interior.

Lirio de la paz: Esta planta reducirá los niveles de humedad porque, a pesar de necesitar riegos, absorberá la humedad del aire a través de sus hojas. El Lirio de la paz, también, requiere poca iluminación para florecer, por lo que los ambientes cerrados no serán un problema para mantener esta planta saludable.

Palmera bambú: Las palmeras crecen en las áreas más tropicales y húmedas del mundo y absorberán algo de humedad a través de sus hojas, por lo que la palmera bambú no es la excepción.

A diferencia de otros tipos de palmeras, las palmeras bambú pueden sobrevivir con poca luz, por lo que son ideales para tenerlas dentro de la casa.

Planta araña: La planta araña es una de las plantas de interior más populares debido a los pocos cuidados que requiere y a su impresionante apariencia. Sus hojas arqueadas con estilo hacen que la planta araña se vea elegante, pero es mucho más de lo que puede ofrecer.

Hiedra: La hiedra es fantástica si se tiene mascotas, ya que puede ayudar a disminuir la cantidad de materia fecal aérea. Aparte de esto, es capaz de absorber el formaldehído, el cual se puede encontrar en los muebles, productos de limpieza del hogar y revestimientos alfombrados.

De igual forma, la hiedra puede eliminar los hongos que son comunes en áreas húmedas. Es fácil de cuidar y necesita poca luz solar.

Todo lo que se tiene que hacer es mantener la tierra húmeda. Lo mejor sería mantenerla en macetas colgantes para que pueda absorber mejor la humedad que surge.