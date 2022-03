Combustibles: empresarios indicaron que el incrementó rondó el 10% y no descartan futuros aumentos

lunes 14 de marzo de 2022 | 11:13hs.

La semana comenzó con el aumento en el precio de los combustibles en todo el país, entre un 9 y 11% según se reflejaron en los carteles de las estaciones de servicio.

En ese sentido, Eduardo Rey Leyes, indicó que el aumento rondó el 10% y que no se descartan futuros aumentos para los próximos meses. Destacó además no hay faltante de combustibles.

“El faltante tenía que ver con un desajuste en los valores, siempre que vas a ajustar alguna cosa hay dos opciones, ajustar el precio o ajustar la cantidad, en estos momentos se están ajustando las dos cosas a la vez porque hay demasiadas asimetrías con los precios, en todo sentido. Es probable que siga subiendo, seguramente en los próximos meses seguiremos hablando de los precios”, manifestó el empresario que agregó “cuando vez el costo que tienen otros productos en relación a los combustibles, vez que los combustibles es demasiado barato, si hay que comparar con un litro de Coca-Cola u otro producto que la gente consume”.

Por otra parte, atribuyó que el faltante de combustibles solamente se da en las estaciones de servicio del estado (YPF).

“A nosotros nos entregan combustibles en tiempo y forma, los que han comenzado a tener problemas son las estaciones del estado, eso se puede percibir porque la disminución en ventas de ellos, es el aumento de las otras estaciones de servicio”.

Asimismo explicó que otras de las razones que da a entender que a YPF le falta combustible es el “cepo” o restricciones que impusieron para los extranjeros.

“Ellos han comenzado a restringir la venta, algo similar a lo que se hace con el dólar, porque ellos toman medidas con los extranjeros. Por ahí es un poco antipática pero esas medidas lo que te indica es que tienen problemas en su provisión del producto”.

Poe otra parte instó a que la gente “no crea”, en todo lo que se dice en las redes sociales, con respecto al alquiler de patentes para que los automovilistas paraguayos puedan cargar combustibles. “No sucede, una de las cosas que se dijo mucho en los últimos días, era que los consumidores de Paraguay alquilaban patentes, entraban a la estaciones del estado y le vendían con los precios de los argentinos. La verdad no es eso, la falta de combustibles en esas estaciones no es solo en Posadas, sino que en toda la provincia. Ahora que aumentaron los precios pienso que ahora va a aparecer combustible y no va a haber faltante”, cerró.