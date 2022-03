Nene de 2 años murió al caer en un pozo frente a su casa

lunes 14 de marzo de 2022 | 6:03hs.

Un niño de 2 años que estaba perdido fue hallado sin vida ayer en un pozo en la localidad de Eldorado, confirmaron fuentes de la Policía de Misiones. La víctima fue identificada como Dante Rodríguez.



Según se pudo reconstruir, la tragedia empezó a desvelarse en horas de la mañana, cerca de las 9.30 tras un llamado al 911 por parte de una señora en el kilómetro 6 de la localidad, sobre la ruta nacional 12.



La mujer, de 54 años, resultó ser la abuela del menor. Ante los efectivos de la Comisaría Primera de la Capital del Trabajo manifestó que el pequeño se había perdido y no lo encontraba en ningún lugar.



Lo describió como de contextura física delgada, color de ojos negros, cabello color negro corto, color de piel trigueña y dijo que vestía remera manga larga de color gris, pantalón buzo color azul y que al momento que lo perdió de vista estaba descalzo.



Añadió también que podría haber ingresado a un pinar cercano al terreno, por lo que rápidamente se desplegó un operativo de rastrillaje para dar con la criatura. Paralelamente la foto del pequeño empezó a circular por las redes sociales y pronto su búsqueda se volvió una campaña de toda la comunidad.



En el pinar no se encontraba y mientras el misterio se acrecentaba con el paso del tiempo, cerca de las 13 los uniformados se toparon con la desgracia. Dante estaba dentro de un aljibe distante a unos 50 metros de la vivienda.



El personal policial lo extrajo y pronto se dieron cuenta de que no tenía signos vitales. Se hicieron tareas de reanimación en el lugar con la colaboración de profesionales del Servicio de Emergencias 107, pero el pequeño no respondió.



El médico policial constató el fallecimiento y dejó asentado que no presentaba signos externos de violencia. De todas formas, por orden del Juzgado de Instrucción Uno de la localidad, a cargo del juez Roberto Saldaña, se remitió el cuerpo a la Morgue Judicial de Posadas para la correspondiente autopsia.



El personal de la Policía Científica hizo las tareas del lugar en la zona y ayer los familiares esperaban que el cuerpo sea entregado para el correspondiente velatorio e inhumación.



La tristeza de los abuelos era ayer incontenible, pero no trascendieron informaciones sobre los padres del menor. El abuelo de Dante, de 65 años, manifestó que era un niño muy inquieto y que incluso en varias oportunidades intentó trasponer la ruta 12, poniendo su vida en riesgo.