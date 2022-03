En modo bestia

lunes 14 de marzo de 2022 | 6:06hs.

De principio a fin. Rudito Bundziak (Chevrolet) ganó ayer la 4ª fecha del TC Mouras, que se disputó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, y pasó a liderar el campeonato. Un enorme despliegue del piloto misionero que volvió a demostrar chapa en el automovilismo nacional.



El día comenzó ayer con la disputa de la primera serie y Bundziak no tuvo una buena largada, por lo que cayó al segundo lugar detrás de Gaspar Chansard (Dodge). Pero el oriundo de Puerto Iguazú no se quedó, aprovechando el gran auto que le dio el Coiro Dole Racing y empezó a presionar a su rival.



Así Chansard cometió un error en la entrada de la chicana y Rudito volvió a tomar la punta de la batería a falta de dos giros del final para ganar su serie y largar adelante en la final.



Capítulo aparte

Sin dudas que el domingo de Rudi Bundziak fue para sacarse el sombrero. El potencial que tenía su Chevrolet fue claramente superlativo y el piloto supo llevarlo con soltura y velocidad. En apenas cuatro vueltas de la competencia final, el oriundo de Puerto Iguazú le sacó una ventaja de aproximadamente dos segundos sobre sus escoltas. Y ya en la 5ª, la diferencia era de más de seis segundos y medio (1 segundo por vuelta).



Así Rudito ganó cómodamente. Fue tan contundente su actuación, que le sacó más de 15 segundos al segundo Nicolás Moscardini (Ford) y más de 20 segundos al tercero Ignacio Esquivel (Chevrolet). Solitario, Bundziak cruzó con comodidad la meta para lograr su segunda victoria en 26 carreras en la categoría.



Además de lograr el triunfo, requisito para pelear el campeonato, Bundziak pasó a liderar el certamen con 142 unidades. Segundo quedó Tomás Brezzo (Chevrolet) con 135,5 (no ganó aún) y tercero viene Maximiliano Vivot (Dodge) 134,5



“Necesitábamos una victoria así, el equipo trabajó muchísimo después de la última carrera y logramos un gran rendimiento. Una Chevy muy rápida, muy contundente, yo sólo la tuve que llevar porque es un auto perfecto el que tuve hoy (por ayer)”, dijo.



“Es una gran alegría, me pude sacar de encima el requisito de ganar y ahora pasamos a liderar, así que de acá en más vamos por el objetivo de mantenernos en la cima y sumar en todas las fechas…y si podemos volver a ganar lo vamos a hacer”, agregó.

El Chevrolet de Coiro Dole Racing redondeó un fin de semana redondo.

“Es todo mérito del equipo que nunca baja los brazos, va dedicado a todo el Coiro Dole Racing que siempre me están apoyando, a mi familia, para todos los misioneros, en especial para los de Iguazú que siempre me están apoyando y a los sponsor que me ayudan en cada carrera”, cerró Rudito.



La próxima fecha del TC Mouras, la 5ª del campeonato, será el 10 de abril en escenario a confirmar.

Mairu remontó en la Fórmula 3 Metropolitana

La misionera Mairu Herrera Ahuad hizo otra gran remontada y se ubicó 22ª en la segunda final de la 2ª fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, que se realizó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.



La posadeña largó la segunda final desde la 34ª posición y nuevamente se prendió en el pelotón para avanzar. Zafó de un toque múltiple en la segunda vuelta y se pudo meter en el 30° escalón antes de la neutralización.



En el relanzamiento aprovechó el buen ritmo del auto que le entregó el Quilmes Plast y siguió ganando lugares para promediar la prueba en la 25ª posición en la que vio la bandera a cuadros. Luego de la revisión técnica hubo tres excluidos y así la misionera quedó 22º.



Con estos resultados, Mairu volvió a sumar puntos y ahora se ubica en la 23ª posición con 21 puntos.