Nuevo récord: 1.236 casos, la cifra más baja en tres meses

lunes 14 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Ya no se testea sábado y domingo en el predio del ex HMN. Foto: Natalia Guerrero

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que se registraron 1.236 contagios. Hacía tres meses y medio que no se reportaba una cifra tan baja: la última vez fue el 28 de noviembre de 2021, con 888 casos. Además se informaron 65 fallecidos. Con estos datos, el total de casos acumulados desde el inicio de la pandemia es de 8.971.432, mientras que los fallecimientos suman 127.187.



En Misiones, en tanto, el parte epidemiológico notificó tres casos de coronavirus y no se registraron víctimas mortales. Vale recordar que desde hace unas dos semanas ya no se realizan testeos los sábado y domingos en el predio del ex Hospital Materno Neonatal (HMN).



Así, la provincia acumula, desde la llegada de la pandemia en marzo del 2020, 83.809 casos positivos; 926 personas fallecidas a raíz del virus y 83.335 pacientes que lograron superar la enfermedad. Los nuevos positivos pertenecen a las localidades de San Vicente, Oberá y San Pedro. A la fecha, la tierra colorada presenta 548 casos activos, 19 de ellos se encuentran internados.



En la jornada de ayer se realizaron 17.284 testeos a nivel nacional, por lo que la tasa de positividad registrada es del 7,15%. Este porcentaje es un dato alentador, ya que se ubica debajo del 10% que recomienda la OMS para considerar que la pandemia está controlada.



En este momento hay 67.545 casos activos en el país. Se trata de personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad y aún no fueron dadas de alta en el sistema nacional. En tanto, el total de recuperados asciende a 8.776.700.



Por otro lado, del total de muertes reportadas hoy, 31 son hombres y 33 mujeres. Una persona fallecida residente en provincia de Buenos Aires fue registrada sin datos de sexo. Asimismo, la provincia de Buenos Aires fue la que más decesos notificó, con 62 fallecidos de los 65 en total.

Principales vacunatorios habilitados en Posadas y Garupá

Espacio Multicultural Costanera de Posadas

Cuarto tramo de la Costanera

Lunes a sábados de 8 a 17

Domingos de 14 a 18.30

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir)

Av. Blas Parera 5099-5299

Lunes a viernes 8 a 13.

Sábados de 8 a 12

Casa de la Cultura Itaembé Miní

Av. 170 y 147

Lunes a sábados 8 a 13

Hospital Nuestra Señora de Fátima

Lunes a viernes de 8 a 17