Sector porcino local en alerta por la falta de lluvias y suba en costos

lunes 14 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Ningún sector productivo escapó de la crisis que suscitó la prolongada sequía que aqueja a la provincia. Sin embargo, los impactos fueron diferentes según el área.



En el caso del porcino, que en Misiones lidera la Cooperativa Frigorífica Leandro N. Alem (Cofra), precisaron que al menos un 20 por ciento de los productores sufrieron el faltante de agua, que afectó a la actividad.



Sobre este punto, Sergio Peñalva, gerente de Producción Primaria de Cofra, manifestó a El Territorio que “la situación es que hace varios años venimos con todas las producciones sintiendo la falta de agua y en los últimos meses fue extraordinario, necesitando que se repongan las aguas de las napas y las vertientes de todas las chacras”. En este sentido, precisó que en medio del mayor déficit hídrico que se produjo en los meses de enero y febrero, muchos de los productores debieron viajar decenas de kilómetros, hasta los ríos Uruguay o arroyos más cercanos para poder captar agua.



“Hoy tenemos productores integrados que son 160 familias que hacen el servicio de recría, y de esa cantidad de productores tuvimos más del 20 por ciento que tuvieron problemas graves de agua. La búsqueda de agua se dio al río y los arroyos más cercanos y este trabajo encarece el proceso”, explicó.



Asimismo, agregó que uno de los efectos que hubo fue que los cerdos se retiren antes del mercado por no cumplir con los períodos establecidos.



También, señaló el faltante de maíz, insumo clave para la alimentación de los animales. Por la sequía que dañó la producción local -para autoconsumo-, que estaba prevista para enero, se debió comprar la hortaliza desde otros distritos, como Chaco y Santiago del Estero. Al mismo tiempo, advirtió que el maíz sufrió un incremento del 40% de una semana a la otra; la suba también se sintió en el caso de la soja, de un 13% aproximadamente.



En medio de esta situación, Peñalva planteó que será necesario que en los próximos días se registren abundantes precipitaciones para recuperar tanto las napas como también las cuencas de los arroyos para mejorar el abastecimiento de agua en las chacras, sobre todo para ese 20% que sintió los efectos de la sequía de las vertientes.



Por otra parte, agregó que desde la cooperativa se aceleran los trabajamos para lograr vertientes protegidas, reservorios de agua y mejorar la tecnología para prevenir a futuro inconvenientes de este tipo, en el afán “que estemos preparados para los próximos años y que las familias y los cerdos tengan agua, si se vuelve a repetir un fenómeno así”.



Pese a que un 20 por ciento de los colonos sufrió los efectos de la sequía en mayor medida, la producción no se resintió, “ya que en la chacra con los productores nos vimos a obligar a mandar a los cerdos a otros lotes hasta que se recompongan las napas, trabajando en una reubicación en otros lugares”.



En otro punto del diálogo con este matutino, Peñalva enfatizó en el buen momento de la actividad porcina en Misiones, debido al incremento en la rentabilidad. “En promedio, por cerdo se pagan 2.000 pesos y cada familia de productores hace tres lotes por año. Además, en los últimos años hubo un fuerte incremento en el consumo de cerdo per cápita, pasando de 5 a 16 kilos por persona”, explicó.

Según Fada, la actividad en el país arrancó el año con números en baja

El año arrancó con una baja del 5% en la producción de carne en su variación interanual, según datos recolectados por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), en conjunto con la Federación Porcina.



En este sentido, precisaron que durante enero la producción alcanzó 48.651 toneladas, que significó una baja del 19,4% en comparación con diciembre del año pasado y significó un 5% menos de actividad en comparación con enero de 2021.



El trabajo contiene información sobre indicadores, precios y exportación del mercado porcino. En efecto, se precisó que el precio del capón general en enero alcanzó un promedio de 153,49 pesos. “Estos valores indican un incremento del 2,4 por ciento con respecto al mes anterior y del 52,8 por ciento, con relación a enero del 2021”, señalaron los técnicos en referencia a los incrementos que se registró.



Durante todo el 2021, la producción acumulada fue de 692.199 toneladas, que representó un incremento del 5 por cientocon respecto al acumulado de todo el 2020.



Las cabezas faenadas alcanzaron los 533.119 animales, un 20,8 menos que diciembre y un 4% menos que el total faenado en el mismo mes del año pasado.



En cuanto al peso promedio de faena del capón general, durante enero de 2022 se observa que se ha mantenido a la baja en relación al mes anterior se ubicó en 111 kilos de peso vivo, una disminución del 0,9%.



Por otra parte, el reporte de Fada acentuó sobre los principales costos de las granjas porcinas y mencionaron que las subas están relacionadas a la alimentación de los cerdos.



Sobre este punto, apuntaron que la suba del precio de los granos en el mercado internacional no es un dato alentador para el sector. “Eso, sumado a un mayor ritmo devaluatorio, pueden generar un encarecimiento de los costos de alimentación”, pronosticaron desde la entidad. Empero, por la suba en el valor de la carne vacuna, vaticinan más consumo de carne de cerdo.