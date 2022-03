Rusia bombardeó una base militar en el oeste de Ucrania: 35 muertos

lunes 14 de marzo de 2022 | 6:02hs.

Las fuerzas rusas lanzaron ayer múltiples ataques aéreos contra el centro de entrenamiento militar Yavoriv, ubicado unos 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Lviv y a 35 del límite con Polonia, que provocaron al menos 35 muertes y 134 heridos, según informaron desde el gobierno de la región de Lviv.



El bombardeo en el oeste de Ucrania, la zona del país hasta ahora menos afectada por el conflicto, ocurrió luego de que Rusia advirtiera que iba a considerar “blanco legítimo” cualquier cargamento de armas extranjeras destinado al Ejército ucraniano.



Estados Unidos y la Otan envían regularmente instructores al centro de entrenamiento atacado, también conocido como Centro internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, para adiestrar a militares ucranianos. La instalación también albergó maniobras militares de la Otan.



También en el oeste de Ucrania, el alcalde de la ciudad de Ivano-Frankvisk, a 250 kilómetros de la frontera con Eslovaquia y Hungría, dijo que el aeropuerto de la ciudad fue blanco ayer de un ataque ruso. “Según la información preliminar, las explosiones de esta mañana fueron de un ataque al aeropuerto”, indicó el alcalde Ruslan Martsinkiv.



En el sur de Ucrania, donde hizo sus mayores avances, Rusia controla varias localidades y asedia otras. Un ataque ruso provocó la muerte de nueve personas en la ciudad de Mikolaiv, cerca del puerto de Odesa, en el mar Negro, informó el gobernador regional.



La ciudad de Mikolaiv, unos 130 kilómetros al este de Odesa, sufrió intensos bombardeos desde hace varios días. Ayer, ataques alcanzaron zonas residenciales, así como un hospital de oncología y otro de oftalmología, informó AFP.



Mikolaiv, una ciudad de unos 475.000 habitantes famosa por sus astilleros, está ahora desierta y casi todos los negocios cerrados.



Rusia bombardeó múltiples ciudades de Ucrania, incluyendo Mikolaiv y la también sureña y asediada Mariúpol, además de localidades cercanas a la norteña Kiev, la capital, frustrando intentos de evacuaciones o huidas de civiles.



En Mariúpol, una de las ciudades más golpeadas por la ofensiva rusa, los ataques del sábado volvieron a frustrar esfuerzos para hacer llegar alimentos, agua y medicamentos.



En la ciudad portuaria, ubicada sobre el mar de Azov, unos 200.000 civiles, casi la mitad de su población de 430.000, quieren huir de los bombardeos. Más de 1.500 personas murieron en Mariúpol durante el asedio, según la oficina del alcalde, y los bombardeos impidieron enterrar a las víctimas en fosas comunes.



Falleció un periodista de EE.UU.

Brent Renaud tenía 51 años.

En medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, un periodista estadounidense murió ayer y otro resultó herido por disparos de soldados rusos en una localidad al norte de la capital de Ucrania.



En este marco, Estados Unidos condenó el hecho y dijo que “responderá en consecuencia”. Se cree que el camarógrafo y fotoperiodista Brent Renaud, de 51 años, es el primer estadounidense muerto en Ucrania como resultado de la invasión lanzada por Rusia.



La muerte de Renaud fue anunciada por el jefe de la Policía de la Región de Kiev, quien detalló que murió en la localidad de Irpin, en la periferia noroeste de Kiev. Renaud trabajó varios años como corresponsal para el diario estadounidense The New York Times, que lamentó su muerte. Una colega del camarógrafo muerto, Anna Ahronheim, contó luego que recibió un tiro mortal en el cuello luego de cruzar un puesto de control en Irpin. Los dos hombres fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en coche con un civil ucraniano. El civil también fue herido, agregó el médico voluntario, Danylo Shapovalov.

“EE.UU. responderá con toda la fuerza de la Otan”

El principal asesor de seguridad del presidente estadounidense Joe Biden dijo que Rusia enfrentará una respuesta de la Otan si alguno de sus ataques en Ucrania cruza fronteras y alcanza el territorio de algún país de la alianza atlántica.



El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo además que Estados Unidos cree que podrá seguir brindando asistencia militar a Ucrania a pesar de amenazas de Rusia de atacar cargamentos de armas extranjeras dirigidos a ese país.



Sullivan hizo sus comentarios luego de que un bombardeo ruso matara a 35 personas en una base militar en el oeste de Ucrania, a 35 kilómetros de la frontera con Polonia, un miembro de la Otan.



El ataque, a su vez, llegó un día después de que Rusia advirtiera que iba a considerar “blanco legítimo” cualquier cargamento de armas extranjeras destinado a Ucrania, que está recibiendo armas y municiones de la Otan para defenderse de la invasión rusa.



“Por supuesto, estos convoyes atraviesan la zona de guerra. Nunca se puede hablar de métodos de entrega, pero creemos que tenemos métodos y sistemas para apoyar a los ucranianos”, dijo Sullivan. Y agregó: “Biden ha sido claro repetidas veces respecto a que Estados Unidos trabajará con sus aliados para defender cada centímetro de territorio de la Otan”.



El funcionario dijo que un ataque militar contra un país de la Otan provocaría la invocación del artículo 5 de su carta fundacional, que requiere a los otros países de la alianza ir en defensa de la nación agredida. La Otan reaccionará incluso si algún ataque ruso alcanza territorio de la Otan de manera accidental.

Washington presiona a Pekín y amenaza con consecuencias

Altos funcionarios estadounidenses y chinos se reunirán hoy en Roma, según anunció ayer la Casa Blanca, que advirtió a China que enfrentaría “consecuencias” si ayuda a Rusia a evadir las sanciones occidentales impuestas desde la invasión de Ucrania.



El asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, Jake Sullivan, se reunirá con Yang Jiechi, el principal funcionario diplomático del Partido Comunista Chino.



Ambos dirigentes y sus respectivos equipos “discutirán sobre los esfuerzos en curso para manejar la competencia entre (los) dos países y sobre el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania en la seguridad regional y global”, dijo Emily Horne, vocera del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en un comunicado.



Pekín no ha condenado directamente la invasión lanzada por Moscú contra Ucrania y en repetidas veces ha achacado a la “expansión hacia el este” de la Otan del empeoramiento de las tensiones entre Kiev y Moscú, una de las principales reivindicaciones de Putin.



“Estamos monitoreando de cerca la medida en que China brinda, de una forma u otra, asistencia a Rusia, ya sea material o económica”, dijo Jake Sullivan.



“Es una preocupación para nosotros y le hemos dejado claro a Pekín que no nos quedaremos de brazos cruzados y no dejaremos que ningún país compense las pérdidas de Rusia por las sanciones económicas” impuestas desde el comienzo de la invasión a Ucrania, el 24 de febrero, agregó.



“Absolutamente habrá consecuencias en el caso de acciones significativas destinadas a eludir las sanciones”.



Las conversaciones programadas en Italia “son parte de los esfuerzos continuos para mantener una línea abierta de comunicación” entre China y Estados Unidos, dijo Horne en el comunicado.