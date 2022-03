Cristina Fernández le dará libertad de acción a legisladores de su espacio

lunes 14 de marzo de 2022 | 6:02hs.

Mientras en la Cámara de Diputados los legisladores votaban a favor de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las preguntas que salían de todas las bocas eran las mismas: ¿Qué va a hacer Cristina Kirchner? ¿Cómo van a votar los senadores del oficialismo en el Senado?



Desde ese momento recorre los pasillos del Congreso de la Nación una sola frase para contestar: “Cristina Kirchner no es Cobos”, en alusión a la actitud que tuvo el mendocino como vicepresidente en contra de la resolución 125 que desató la guerra con el sector del campo en 2008.



Cristina no será Cobos porque es muy poco probable que tenga que desempatar una votación en el Senado. Y, además, aseguran que es una de las “personas más institucionalizadas”, en referencia a su rol como vice del gobierno.



Sin embargo, su silencio público respecto del acuerdo no hace más que alentar una decisión que se viene barajando desde hace algunos días entre los senadores del Frente de Todos: libertad de acción.



“No nos vamos a poner de acuerdo entonces es mejor para la unidad del bloque que cada uno haga lo que crea conveniente. Hubo una veintena de gobernadores con Sergio Massa -presidente de la Cámara de Diputados- que apoyaron el proyecto de ley y que hablan con sus senadores. Veremos qué hace el kirchnerismo, pero los que responden a sus provincias van a votar a favor”, explicó un senador albertista. El bloque del Frente de Todos de la Cámara Alta hoy se divide entre albertistas y kirchneristas.



En este escenario, de los 35 senadores del Frente de Todos, el Ejecutivo ya cuenta con el apoyo de 19 y aún le resta saber qué posición tomarán los 16 restantes.



Pero la Casa Rosada además cuenta con los 33 senadores de Juntos por el Cambio que van a votar de manera favorable el acuerdo, porque así quedó establecido en la Mesa Nacional y con el cambio del proyecto; a los que se le sumarán los cuatro senadores que no son de ninguno de los bloques.



Con estos números, el proyecto correría la misma suerte que en Diputados: saldría aprobado pero con mayor cantidad de votos de la oposición que del oficialismo.



El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, dijo que la situación en la Cámara Alta “es muy parecida al de Diputados”. Y avanzó sobre la idea de que no habrá una orden de la jefatura del bloque ya que la posición sobre la que están trabajando es ”respetar la decisión que tome cada senador”.



Pero el clima en el oficialismo está enrarecido. La postura de La Cámpora en Diputados no cayó bien en la Casa Rosada, que mira de reojo a “los chicos” y hace silencio en público pero empieza a mover fichas.

Acuerdo podría provocar suba de las acciones

La sanción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impulsará la cotización de los activos argentinos, tanto a nivel local como en el exterior, coincidieron diferentes analistas.



Los especialistas -tras el aval dado por Diputados y la posibilidad de que el Senado lo convierta en ley esta semana- dijeron que los activos o “equity” argentinos “tomarán un fuerte impulso”. Santiago Ruiz Guiñazú, Head de Equity Sales & Trading de Adcap Grupo Financiero, dijo que la ratificación del acuerdo podría generar subas en las acciones de compañías argentinas de entre un 10% y un 15%, porque ayudaría a renovar las expectativas y colocaría al país en un sendero de recuperación económica.



”El acuerdo parece ser más bien evitar que se profundicen los desequilibrios económicos que el de resolverlos. Pero parece suficiente para impulsar el precio de los activos argentinos”, dijeron en tanto desde Balanz.