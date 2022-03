Llegar a más personas con el arte local

lunes 14 de marzo de 2022 | 6:00hs.

El arte musical para muchas personas es una forma de vida, dedicándose a ejecutar un instrumento o bien cantar, lo cual demuestra el talento que se puede compartir con la sociedad. Justamente esa iniciativa la incorporó Leonel Viveros (28), un joven oriundo de Capioví, a quién se le ocurrió una forma llamativa de que la gente pueda escuchar sus canciones propias. El muchacho mandó a imprimir códigos QR que remitían a su música, los pegó en maderitas y los dispuso en lo que él mismo denominó El árbol de la música.



El joven, desde pequeño demostraba que tenía habilidad para este rubro, en lo cual fue acompañado por sus padres Wilson Viveros y Rosa Vázquez, ambos ya fallecidos. “De chico siempre me gustaban mucho los discos y lo que se escuchaba en la radio. Por las tardes, en esa época seguía la música internacional, melódica, clásica y pop”, contó.



Esa pasión la transformó en un elemento de trabajo, por lo cual lleva consigo la guitarra a todos lados y compone sus propias letras y melodías. “Empecé a aprender el instrumento en el Centro Integrador Comunitario -CIC- de la localidad, más que nada con los ritmos regionales como ser el folclore”, mencionó. Luego, a la hora de elegir la profesión que lo acompañaría en su caminar cotidiano no tuvo que pensar mucho. “Estudié cuatro años composición musical en Córdoba, pero dejé la carrera, por lo que regresé y viví en Posadas, donde cursé la carrera de intérprete músico popular y me recibí”.



Leonel perdió primero a su papá en 2014 y luego a su madre en 2021, en este último caso fue de manera accidentada, en una reunión familiar cuando un tío cumplía años en la localidad de Puerto Rico. La mujer era muy querida, de profesión farmacéutica e incluso fue concejal en Capioví.



“Cuando ella se fue, nos tuvimos que organizar para atender la farmacia, básicamente para mantener la economía en el hogar y subsistencia, es por ello que nos organizamos cuando tenemos que hacer turno, por ejemplo por lo que el horario que tengo para hacer música es reducido, por las noches o los fines de semana que no nos corresponde el turno”, reflejó Leonel sobre su nueva vida a la par con sus hermanos.



Su amor y fervor por los distintos ritmos musicales, le llevó a componer sus propias canciones y hacer covers. Inspirado, graba las melodías él mismo con las correspondientes letras, compartiendo con los demás en las redes sociales y otros sitios de internet.



De esta manera, con la idea de llegar a más gente, ideó lo que denominó El Árbol de la Música. Colocó un letrero en un arbusto casi frente a la farmacia donde atiende y también sumó diferentes maderitas con códigos QR para que todo el transeúnte que desee, pueda acceder a las melodías.

Leonel busca poder difundir sus canciones. Foto: Esteban González

“Por el momento tengo dos temas originales y uno re versionado, por lo que los capiovisenses pueden acceder a través del celular a esa música y escucharla”, empezó contando sobre su proyecto. En esa línea, detalló: “Como Capioví se caracteriza en Navidad por contar con el árbol de los deseos, quise hacer algo similar, pero con la música. Se ve que tuvo éxito porque la gente llega y escanea, para luego reproducir el tema en el celular”.



Su proyecto contó con la participación de vecinos de la comunidad y pretende incorporar más temas y en un futuro hasta libros. “Un carpintero me ayudó con la madera, en tanto que los papeles los imprimí en una librería que me acompañaron en esta idea”, expuso.



A su vez profundizó que le gustaría sumar otros artistas. “Me gustaría poder contar con más canciones pero de artistas locales o de la zona, para que ellos puedan tener más difusión de lo que hacen, incluso me encantaría incorporar libros on-line de escritores misioneros, fomentando los autores de acá y sus textos”, invitó.



Leonel Viveros se caracteriza por ser participativo y activo en lo que le gusta, entre la atención en la farmacia familiar y su talento musical, el muchacho brinda el servicio a la comunidad e incentiva a otros artistas y escritores a que se sumen al proyecto que inició, para poner en alza toda autoría misionera y que se pueda dar a conocer el arte de más personas.