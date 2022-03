Bundziak ganó y es el nuevo puntero del campeonato del TC Mouras

domingo 13 de marzo de 2022 | 17:10hs.

El piloto misionero Rudito Bundziak (Chevrolet) ganó hoy la cuarta fecha del TC Mouras, que se disputó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y pasó a liderar el campeonato.

El día comenzó con la disputa de la primera serie y Bundziak no tuvo una buena largada por lo que cayó al segundo lugar detrás de Gaspar Chansard (Dodge), quien por afuera tomó la punta. El misionero no se quedó, aprovechando el gran auto que le dio el Coiro Dole Racing empezó a presionar a su rival. Bundziak logró que cometa el error en la entrada de la chicana para volver a tomar la punta de la batería a falta de dos giros del final. El piloto de Iguazú ganó su serie y hacía ilusionar con un gran domingo.

Mientras que la serie restante, que fue la más lenta de las dos, tuvo a Ignacio Esquivel, representante del Coiro Dole Racing con un Chevrolet, como el triunfador. Así Bundziak largó adelante en la final.

Sin dudas, el domingo de Rudi Bundziak fue para sacarse el sombrero. El potencial que tenía el Chevrolet del Coiro Dole Racing fue claramente superlativo y Bundziak supo llevarlo con soltura y velocidad. En apenas cuatro vueltas de la competencia final, el oriundo de Puerto Iguazú sacaba una ventaja de aproximadamente dos segundos sobre sus escoltas. En la 5ª vuelta la diferencia con su escolta era de más de 6 segundos y medio, más de 1 segundo por vuelta.

El misionero se mantuvo siempre en ritmo y ganó cómodamente. Fue tan contundente la actuación de Rudito que le sacó más de 15 segundos al segundo Nicolás Moscardini (Ford) y más de 20 segundos al tercero Ignacio Esquivel (Chevrolet). Solitario, Bundziak cruzó con comodidad la meta para lograr su segunda victoria en 26 carreras en la categoría.

Además de lograr la victoria, requisito para pelear el campeonato, Bundziak pasó a liderar el certamen con 142 unidades. Segundo quedó Tomás Brezzo (Chevrolet) con 135,5 (no ganó aún) y tercero viene Maximiliano Vivot (Dodge) 134,5

“Necesitábamos una victoria así, el equipo trabajó muchísimo después de la última carrera y logramos un gran rendimiento. Una Chevy muy rápida, muy contundente, yo solo la tuve que llevar porque es un auto perfecto el que tuve hoy”, dijo el piloto de Puerto Iguazú.

“Es una gran alegría, me pude sacar de encima el requisito de ganar y ahora pasamos a liderar el campeonato, así que de acá en más vamos por el objetivo de mantenernos en la cima y sumar en todas las fechas. Y si podemos volver a ganar lo vamos a hacer. Es todo mérito del equipo que nunca baja los brazos, va dedicado a todo el Coiro Dole Racing que siempre me están apoyando, a mi familia, para todos los misioneros, en especial para los de Iguazú que siempre me están apoyando y a los sponsor que me ayudan en cada carrera”, explicó Rudito.

La próxima fecha del TC Mouras, será la quinta del campeonato, será el 10 de abril en escenario aún por confirmar.

CAMPEONATO TC MOURAS – DISPUTADAS 4 DE 16 FECHAS

Piloto Marca Puntos

1. 44) Rudito Bundziak Chevrolet 142

2. 71) Tomas Brezzo Chevrolet 135,5

3. 25) Maximiliano Vivot Dodge 134,5

4. 129) Nicolás Moscardini Ford 117,5

5. 54) Joaquín Ochoa Ford 114

6. 77) Juan Ignacio Maceira Ford 111

7. 123) Gerónimo Gonnet Torino 106,5

8. 140) Gaspar Chansard Dodge 105

9. 19) Jerónimo Teti Torino 103,5

10. 159) Blas Séfchek Dodge 99,5