Cayó segundo implicado en el ataque a la comerciante

domingo 13 de marzo de 2022 | 6:03hs.

Diez días después del ataque a balazos que dejó al borde de la muerte a la comerciante obereña Gladis Gómez (39), en un asalto cometido por motochorros en su local de ventas por calle Piedrabuena, de Oberá, ayer al mediodía fue detenido el segundo sospechoso.

Tiene 27 años y los investigadores policiales concluyeron que se trata del sujeto que esperó al autor de los disparos -que fue detenido el miércoles- al mando de una moto con la que escaparon de la escena.

Justamente, en relación con eso, en su poder secuestraron una motocicleta de 150 centímetros cúbicos de cilindrada presuntamente utilizada para cometer el atraco.

Se informó al respecto que los detectives de la Unidad Regional II establecieron que el señalado podría encontrarse en el barrio Sixten Vick y fue así que a través de vigilancia y trabajos de campo efectuados en la zona, lo interceptaron y detuvieron.

Cabe recordar que el miércoles pasado, por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Caballeriza que derivó en la detención de un hombre de 28 años, sindicado autor material de los disparos.

En ese operativo secuestraron dos teléfonos celulares y un proyectil calibre 32, que guardaría similitudes con el incautado en el comercio donde fue atacada la víctima.

Los dos detenidos están a disposición de la Justicia, en tanto que la víctima continúa internada en el hospital Samic y su diagnóstico es reservado.

La víctima sigue en estado crítico

Gómez fue baleada en la cabeza durante la noche del miércoles 2 en su comercio de calle Piedrabuena y Colombia, en el barrio Loma Porá de Oberá.

Días atrás fue intervenida quirúrgicamente para tratar de descomprimir la zona de la cabeza donde quedó alojado el plomo, en razón de la existencia de un coágulo que no se reduce pese a la medicación.

Luego de la operación la paciente continuó en coma inducido y su estado sigue siendo reservado hasta el momento.

La víctima también es catequista de la parroquia Cristo Rey, comunidad que organizó una marcha en reclamo por justicia de la cual participaron alrededor de 300 personas.

La columna fue encabezada por el propio obispo de la Diócesis de Oberá, Damián Bitar, quien calificó el caso como “una de las pequeñas guerras que hieren y lastiman a todos”, y reflexionó “que se multipliquen este tipo de hechos habla de una sociedad enferma”.

Sobre la noche del ataque, Roberto Gómez, papá de Gladis, le contó a El Territorio que “eran pasadas las ocho y media de la noche cuando hablamos. Me atendió y me dijo que había cerrado un ratito el negocio porque los perros se escaparon y tuvo que buscarlos. Me dijo que ya los había atado y que estaba abriendo de vuelta. En eso escuché como si cayó una chapa. Entonces ella me dijo: ‘Papi, entraron a robar y me dispararon. Llamá a la Policía’”, detalló.