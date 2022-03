Flora inspiración independiente

domingo 13 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Ataviada con una túnica y sombrero, recorría las calles del barrio Malvinas con ánimo jocoso, siempre contagiando alegría. Nélida Flora Ortigoza llevaba su histrionismo en cada arista de su vida y de la mano de causas solidarias y sociales, se mantenía inquieta y siempre con la mira hacia delante.

El jueves por la noche, el homenaje póstumo a una trayectoria que va más allá de los honores y precisiones actorales, arrojó luz sobre la personalidad de esta referente artística y social misionera. El espacio Flora inauguró oficialmente su agenda de actividades, con una variedad de talleres y propuestas para hacer crecer a los artistas locales.

Tal como reveló Liliana Cantero, hija menor de Flora, para la familia que este nuevo lugar de encuentro lleve el nombre de su madre ‘‘es un gran orgullo, satisfacción, porque sabemos lo que significó para ella el arte. Sobre todo lo que le costó, porque en la época en la que ella empezó no era fácil y menos siendo mujer, pero ella luchó y peleó’’.

En esa línea, la mujer que heredó el amor por el teatro y que incluso se animó a recitar un texto de su madre en el acto de inauguración, contempló que fiel al estilo de Ortigoza, el espacio ubicado en avenida Santa Fe se convertirá seguramente en un refugio para los artistas independientes.

Recordando la figura inspiradora de la actriz, Liliana remarcó que el mensaje de Flora es ‘‘que uno nunca debe dejar de soñar y siempre tiene que luchar por lo que cree. Obviamente se van a encontrar con un montón de obstáculos, pero eso no tiene que ser un impedimento que detenga, porque ella soñó y lo logró, y seguía soñando’’.

Humor y solidaridad

Más allá de que Nélida Flora Ortigoza encarnó varios personajes y marcó la memoria de muchos con su accionar solidario constante, incluso en su etapa de jubilada era por demás enérgica y buscaba formarse contínuamente. Así, siguiendo su anhelo de ser bailarina, por ejemplo, ansiaba moverse grácilmente al ritmo de la danza clásica y absorber toda la experiencia de maestros como Laura de Aira y Luis Marinoni.

Proveniente de una herencia de mujeres al frente de sus familias, Flora aprendió de chica a buscar las oportunidades y a su vez, a ser generosa.

Si bien muchos la recuerdan como Doña Florinda, de Ramos Generales, el progama de Canal 12 que se emitió en los 90, vecinos cercanos la conocieron en su rol activo en las comisiones de barrio y asociaciones de bienestar social. ‘‘Ella estaba siempre a la orden del día’’, recordó Liliana al tiempo que marcó su pasión por actuar superaba un pasatiempo ya que afirmaba ‘era capaz de pagar con tal de que le dejen actuar’.

De esa manera, es que como tantos teatreros, hacía teatro a pulmón, con convicción y por ‘amor al arte’. Ese que implicaba ‘‘mandarse a hacer los trajes e ir de un lugar a otro’’, graficó Liliana.

Su amor por las tablas, según consigna la familia, comenzó demuy pequeña, cuando su madre la impulsó a recitar poesías en los actos patrios.

Al desatacar que su personalidad tenía que ver con mirar el lado positivo de todo, ‘‘ ella por más que estuviera mal, siempre iba con alegría. Entonces se ponía su túnica y su sombrero recorría el barrio y donde llegaba, le decían ‘¿Cómo andás Florita?’, ‘Acá andamio’, contestaba, cómicamente.

Además del humor, se ponía algunas luchas barriales al hombro, al punto de que planeaba diseñar una ong que atendiera las causas más apremiantes de necesidad en la zona. Del mismo modo, llevaba su oficio a las cárceles porque consideraba que ese ocio revitalizaba a los detenidos y esa era su forma de aportar a la sociedad.

A pesar de que su vida se apagó trágicamente en el accidente de Rancho Quemado, Santa Catalina, Brasil, en 2009, su legado quedó en muchas personas a las que contagió su entusiasmo.

Por eso Liliana atesora anécdotas que dan cuenta de la presencia amorosa de Flora, por ejemplo cuando tanto a ella como a su hermana Gladys e incluso sus nietos, les cantaba o recitaba.

‘‘Cuando yo me quedé embarazada de mi hijo, que ahora tiene 33 años, ella me cantaba Che Pykasumí porque si bien ella no era cantante, como lo hacía tan emocionada, siempre cantaba’’ rememoró Liliana detallando que Flora tenía fluidez en el idioma guaraní y entonaba muchas guaranias.

‘‘Mi hija está con el arte, es profesora de danza clásica, española y además tiene una vida social muy fuerte, comprometida en organizaciones y militancia política como su abuela’’, sumó Liliana sobre la vigencia de la escencia de Flora.

En su paso por las tablas, Yo Flora fue uno de los sueños cumplidos de la actriz misionera que le da nombre a este nuevo proyecto estatal. El unipersonal se concretó como una hazaña e incluso fue declarado de interés provincial, entre tantos otros trabajos actorales. Además, Flora hizo teatro, cine y televisión, en parte a través de Sistema Provincial de Teleducación (Sipted). Tuvo participación en La Furia con Diego Torres.

Oriunda de Eldorado, llegó a la capital misionera ya con su impronta expresiva y uno de sus directores más cercanos y asiduos fue Rulo Fernández. Entre sus primeras obras se destacó Alto Paraná, ensayada en los sótanos teatreros de una pujante e incipiente Posadas y también Medea, con Azucena Godoy. Su última obra fue Damitas nde katé itereí, escrita para ella y dirigida por Jorge Vega. Allí Flora interpretaba a Casilda, una peluquera de barrio, junto a la actriz Pocha Sánchez. Al momento de su partida, la obra tenía pendiente un reestreno y luego una gira por Puerto Rico y Esperanza.

Recitando, cantando, actuando, Flora buscaba siempre sacar lo mejor de quien la rodeara y de esa manera incluso se estima que partió de este plano, entreteniendo animadamente a sus compañeras de viaje, en esa aventura a Brasil, que significó su despedida. Hoy, su espíritu brioso y emprendedor promete amparar y expandirse en un nuevo techo para cientos de colegas.



Talleres diversos para grandes y chicos

El Espacio Cultural co-gestionado entre el Ministerio de Cultura y artistas independientes presentó la grilla de actividades que se desarrollarán en la primera parte del año. Para informes, enviar mail a [email protected] Ubicado en Santa Fe 1551 (casi 3 de Febrero) contará con clases de danzas clásicas, contemporáneas,folclóricas, árabe, tango,performance, expresión corporal y musical para niños, malambo, producción artística integral, circo, acrobacias y otras. Además tiene una sala de ensayo para diferentes bandas y orquestas. Para quienes quieran sumarse a la grilla, la convocatoria sigue abierta, sujeta a la presentación de un proyecto y horarios disponibles.