Washington busca amigarse con Venezuela

domingo 13 de marzo de 2022 | 6:00hs.

En la Antigua Grecia se decía que “la necesidad carece de ley”, planteando que ante urgencias extremas se puede actuar al límite de la ley. Como todos los refranes, éste también se fue nutriendo de la cultura popular y al trasladarse vía oral, se reinterpretó por estas regiones como “la necesidad tiene cara de hereje”, que se acerca aún más a lo que hizo esta semana Estados Unidos, que envió una misión para negociar con Caracas. Dicho en otros términos, Joe Biden decidió abrir diálogo con Nicolás Maduro. Sería algo así como que el Tío Sam busca amigarse con el rebelde de Maduro. No fue por un sentimentalismo repentino. El Consejo de Seguridad Nacional de Biden se desvinculó de la doctrina Donald Trump para la República Bolivariana, con el fin de tornar menos carnales las relaciones de Venezuela con la Rusia de Vladimir Putin y de paso, amigarse con un país que tiene una de las mayores reservas globales de hidrocarburos. Todo sucede ante la escalada de la guerra declarada por Rusia contra Ucrania. El intento de abrir un canal de diálogo es inédito ya que ello no sucedía desde 2013, cuando Maduro sucediera en el cargo a Hugo Chávez en la presidencia de la República Bolivariana. Representa una señal de intento de cambios en la política exterior de Estados Unidos ante la necesidad de contar con suficiente petróleo. Es decir, reemplazar el petróleo de Putin por las reservas de la región del Orinoco de Venezuela. Todo esto ocurre en medio de la guerra desatada por Rusia contra Ucrania cuya ramificación y prolongación se desconoce. Representa una muestra más de cómo los conflictos bélicos terminan generando cambios rotundos en la geopolítica. La realpolitik -del alemán la política realista- se impone ante tales circunstancias, generando desplazamientos como sucedió con Juan Guaidó quien como líder de la oposición venezolana y patrocinado por Estados Unidos, se presentaba como el único canal de diálogo con la Casa Blanca. Si bien el primer acercamiento entre la administración Biden y Maduro no arrojó resultados positivos, representó el primer contacto formal después de nueve años, lo cual no es poco; más viniendo de Estados Unidos, que renegando ideologías se vio obligado a restaurar las relaciones con Caracas con el objetivo de asegurar lo que deja de comprar a Rusia.

Cambio en Chile y Latinoamérica

La geopolítica también cambia de aire con la asunción en Chile esta semana del presidente Gabriel Boric. Con él, llega una nueva izquierda que apunta a tratar de enterrar definitivamente lo que quedó del legado de la dictadura, que en los años ochenta aplicó a rajatabla las políticas neoliberales del consenso de Washington. Boric, de 36 años, se convirtió en el mandatario más joven del país trasandino, y con ello genera grandes esperanzas en los chilenos menores de 40 años. Dicen que prefiere verse reflejado en el espejo del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien sigue generando grandes expectativas de conseguir un nuevo mandato y así dejar afuera a la ultraderecha identificada con el bolsonarismo. A su vez, con ello se reformularía notablemente la política regional, sumado a las grandes posibilidades de que, en Colombia en el mes de mayo, gane el progresismo que sigue avanzando en Latinoamérica.

Media sanción

Horas de largas reuniones, momentos tensos y frenéticas negociaciones se sucedieron esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación, que dio el viernes media sanción al proyecto de ley que autoriza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el pago de la deuda contraída por la Argentina en 2018. La votación terminó con 202 votos afirmativos, 37 negativos, 13 abstenciones y 4 ausencias. Representa la parte final de la película que tuvo mucho rodaje, mucha acción y con un rol clave y estelar como la del presidente de la Cámara baja Sergio Massa quien junto a Gerardo Morales lograron consensuar un proyecto unificado y les ganaron a los halcones que ponían trabas. Se destacaron algunas acciones, Juntos por el Cambio fue el espacio que más votos afirmativos aportó, un total de 111 sobre 116, lo que representó un apoyo cercano al 96%, únicamente superado por el interbloque Federal, cuyos integrantes -ocho en total- votaron a favor de manera unánime. En el Frente de Todos, de 117 integrantes, alrededor del 65% de sus integrantes acompañaron con 76 diputados que votaron a favor, otros 28 en contra como el caso más emblemático de Máximo Kirchner y los camporistas como la misionera Cristina Brítez y se registraron 13 abstenciones. Como para no dejar dudas sobre la dura posición adoptada, Máximo Kirchner desde su agrupación emitió un duro documento de 15 páginas contra el gobierno de Alberto Fernández. Como se dijo, Brítez fue la única legisladora misionera en votar en contra, porque el resto de los diputados de la provincia de Misiones lo hicieron de manera favorable, como el caso de los diputados Diego Sartori, Carlos Fernández, Martín Arjol, Florencia Klipauka, Alfredo Schiavoni y Héctor Bárbaro. El gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad estuvo en Buenos Aires días antes de la votación, junto a otros gobernadores, dando el apoyo al entendimiento con el objetivo que el país no caiga en default y no empeore la situación económica. Con la media sanción en diputados, la iniciativa pasó para su tratamiento en el Senado de la Nación. Pero como se dijo, los números de la votación representan la etapa final de un largo proceso de negociación de parte del gobierno nacional que sabía que no tenía en ningún momento asegurado los números. Por eso, luego de frenéticas reuniones, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio llegaron a un principio de acuerdo para modificar la ley que refinancia el préstamo con el FMI que promulgó Mauricio Macri durante su gobierno. Para destrabar las negociaciones, el oficialismo accedió a cambiar la redacción y eliminar el artículo 2 que citaba el apoyo al plan económico. De esta manera quedó en evidencia que el consenso sigue siendo la herramienta fundamental en la política para arribar a entendimientos. Al acuerdo se arribó a la madrugada. Como siempre, uno que otros legisladores hicieron su show para la televisión, pero está claro que no hay nada para festejar, teniendo en cuenta que nuevamente el FMI está en argentina controlando la economía del país.

Metabolizar

En cuanto a la postura asumida por Máximo Kirchner, está claro que generó un fuerte sacudón en el interior del Frente de Todos. En los pasillos de la Cámara Baja y en los espacios de discusiones políticas el término más utilizado fue el de metabolizar, que en la arena política hace alusión a tragarse los sapos, es decir la situación ya es un hecho y habrá que aguantarse las papas calientes y esperar que se enfríe, que no llegue a fractura definitiva de la coalición de gobierno y se imponga la unidad en la tremenda diversidad que tiene el Frente de Todos. Está claro que será un tema para abordarlo dentro del espacio, pero por ahora los minutos corren y el gobierno tiene la urgencia de contar la ley y deberá concentrar todo el esfuerzo en lograr que se apruebe la ley rápidamente, es decir la otra media sanción que resta en el Senado. Tampoco aquí Alberto Fernández la tiene muy fácil, sumado a que la vicepresidenta Cristina Fernández se había manifestado en contra del FMI mediante un video que publicó en sus redes sociales, después de los disturbios en el Congreso. Mostró cómo los manifestantes le rompieron la ventana de su despacho, lo cual fue repudiado por diversos sectores, aunque como ocurre en este país nadie quiere hacerse responsable de haber convocado, concentrado o provocado esa reacción. Pero está claro que más allá de este episodio y el hecho de que siempre Cristina se resistió a la intervención del FMI en la política nacional -porque sabe de sus consecuencias-, la que es a su vez es la titular del Senado, habilitó rápidamente el tratamiento del proyecto de ley con media sanción. Para avanzar con rapidez, para mañana fue convocado en ese recinto el ministro Martín Guzmán y el coordinador de Gabinete, Juan Manzur a la comisión con parte del equipo económico para defender el acuerdo.

Como se dijo, las consecuencias políticas de las diferencias con el mundo K, llevará tiempo determinar los resultados. Por ahora, hay muchas más preguntas, que respuestas. Lo que está claro es que la agrupación que comanda Máximo Kirchner, da por descontado que en el 2023 se pierde y por ello, se despegan con la idea de concentrarse en la Provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que su actitud desnuda poca responsabilidad institucional y vocación, porque con su forma de actuar lo que hace es alimentar el poder de una minoría. De persistir, se convertirían a su vez en parte de una resistencia de la minoría, sin vocación de gobierno.

Como se indicó, alimenta con ello a la oposición. Una muestra de ello es que ya el mercado da por descontado que en el 2023 vuelve la derecha al gobierno, o la continuidad del peronismo, pero sin Cristina. Por ello, el viernes los bonos y acciones tuvieron una fuerte suba y baja del riesgo país.

Pero la historia del peronismo siempre fue así, no sólo hay roces de ideas. De hecho, así es la política realista, con cambios inesperados, con socios circunstanciales u oponentes transitorios. La lucha por espacio, no se regala se gana, con aciertos y errores.

Es por ello que, en el gobierno de Alberto Fernández junto al equipo económico y Sergio Massa, están convencidos que, sacándose el trago amargo del FMI, van a poder profundizar las medidas para cambiar la matriz productiva del país y que sea sostenible en el tiempo. Estiman que con ello lograrán la generación de mayores divisas y empleo de calidad. Hasta el presidente del Banco Central de la Argentina dejó en claro que esperan que la tasa de interés le gane a la inflación para tranquilizar el mercado de cambios. Ello a partir del entendimiento que, con el control de cambios, se evita la timba financiera y fuga de dólares.

Educación de avanzada

Misiones ratificó esta semana el camino trazado en educación. Fue al dejar inaugurado el ciclo lectivo de educación disruptiva 2022, en un encuentro realizado en las instalaciones del Polo TIC, en el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas.

Queda en claro que Misiones es la única provincia del país que inaugura esta modalidad de enseñanza surgida por ley en la Cámara de Diputados, así como la Escuela de Robótica, que es pública y gratuita. Dándole el marco institucional, dieron inicio al ciclo el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, acompañados por el vicegobernador Carlos Arce; el intendente de Posadas, Leonardo ‘Lalo’ Stelatto y el vicepresidente primero de la Legislatura, Hugo Passalacqua. Rovira, allí afirmó que Misiones hoy tiene la mejor oferta de educación disruptiva del país y países limítrofes. Destacó así el nuevo paradigma que reconoce de nuevos procesos pedagógicos, para afirmar que la escuela de Robótica alumbra a toda la provincia y añadir que desde otros distritos vienen a aprender. Como para dimensionar los alcances, Herrera Ahuad aportó que hay más de 50 mil jóvenes incluidos en diferentes programas de la ciencia y la innovación. Además, destacó que hoy cada uno de los 77 municipios tiene un Espacio Maker y se anunció que este año estará concluida la obra del Silicon Misiones, donde ya hay unas 11 mil personas formándose en diferentes programas.

Esta apuesta a la innovación que decidió la provincia de Misiones, es reconocida desde hace tiempo a nivel nacional, que viene monitoreando el desarrollo de la iniciativa. Esta semana, estando en Misiones, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano, destacó que la Escuela de Robótica se está imponiendo como modelo a seguir en el país. Ello tras valorar lo que se encuentra haciendo Misiones en materia de ciencia y tecnología. En cuanto al acto del ciclo lectivo, se plantearon nuevos desafíos y trazar algunas líneas generales de políticas que se viene trabajando desde el Ejecutivo y Legislativo provincial.

Rovira observó que se puede encarar diversas iniciativas porque Misiones desde hace una década está desendeudada y con equilibrio fiscal, se pueden asignar los recursos como se hace en educación y salud, dos pilares de la administración actual. Aprovechó para pedirles a los funcionarios de la provincia a mantener la cercanía con la población para dar respuestas a las demandas actuales y que apuren el tranco, en cuanto al acompañamiento ante las intensas gestiones desplegadas por el gobernador y vicegobernador y en otro tramo resaltaría lo mismo del intendente de Posadas.

Rovira habló de las cuestiones pendientes y esperadas de la Nación como revertir aquel veto presidencial y poner en marcha la zona aduanera e indicar que Misiones se propuso en al menos tres años, alcanzar con energía solar el mismo nivel de generación que produce la represa Urugua-í.

Escalada del precio del boleto urbano

A las críticas generalizadas por los usuarios de colectivos urbanos de Posadas por la falta de frecuencias, unidades repletas de pasajeros, incumplimiento de horarios, se sumó esta semana la escalada de aumentos que llegará a un 150% en agosto de este año. A partir de mañana costará $30, el segundo tramo de aumento llegará a $40 en junio y concluye en $60 a partir del primero de agosto. La comuna capitalina otorgó el aumento, exigiendo que la empresa cumpla con una serie de requisitos para que mejore realmente el servicio. Tanto en ampliación de recorridos, más lugares de ventas de la tarjeta Sube y mejorar condiciones de las unidades como la incorporación de aire acondicionado. Las empresas prestatarias no podrán desatender, como en otras oportunidades, los reclamos de los usuarios y el control de las autoridades.