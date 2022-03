Santilli declara como testigo por escrito y sin presentarse

domingo 13 de marzo de 2022 | 6:02hs.

La causa por espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo se reactivará desde mañana con el inicio de las declaraciones testimoniales ordenadas por el juzgado, entre ellas la del diputado nacional Diego Santilli, quien pidió responder por escrito.

Santilli está citado mañana para expedirse “acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con los imputados en autos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido lugar”, según resolvió el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi.

Pero el diputado nacional, querellante como víctima del espionaje ilegal, hizo uso de su derecho a declarar por escrito y ante ello el juzgado le enviará un pliego de preguntas luego de consultar a las partes, informaron a Télam fuentes judiciales.

Para el martes 15 a las 10 sí está previsto que concurra a Comodoro Py 2002 otro testigo convocado, el ex funcionario del Ministerio de Defensa José Luis Vila, a quien en 2018 le dejaron una caja con explosivos en la entrada de su domicilio.

Un detenido en una causa por narcotráfico declaró luego que habría sido contactado por un abogado que trabajaba para la AFI para dejar la caja en la casa de Vila.

El próximo testigo convocado para el 21 de marzo es Mariano Macri, hermano del ex presidente Mauricio Macri y un día después, el 22, se espera a la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, aunque en su caso también podría optar responder por escrito.

Martínez De Giorgi ordenó las citaciones entre otras 43 medidas de prueba que dispuso tras quedar a cargo de la investigación iniciada en la justicia federal de Lomas de Zamora por orden de la Cámara Federal de Casación Penal.

En la causa estuvieron procesados los ex responsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a ex jerárquicos del organismo y ex agentes.