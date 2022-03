Citaron a declarar a ex funcionarios de Macri

domingo 13 de marzo de 2022 | 6:02hs.

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, convocó a declarar como testigos al ex secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, y a otros ex funcionarios de primer nivel de la Casa Rosada en la causa en la que se investiga la eventual responsabilidad penal del ex presidente Mauricio Macri, del ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017.

La citación a prestar testimonio bajo juramento de decir la verdad incluye también al ex secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas y al ex jefe de asesores de la gestión Macri, José María Torello, según surge del documento judicial.

La convocatoria fue decidida por la jueza Yañez en virtud de que Torello, De Andreis y Clusellas eran funcionarios de la más alta jerarquía de la Casa Rosada durante el gobierno de Cambiemos y acompañaban al entonces presidente Macri en el día a día de su gestión, según señalaron fuentes judiciales.

La jueza intentará reconstruir a partir del testimonio de los ex funcionarios cómo y cuándo fue que el ex presidente Macri se enteró del hundimiento del submarino San Juan, que información recibió y que decisiones se tomaron en relación a aquella información.

Esta causa había cobrado un nuevo impulso en noviembre del 2020 cuando la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó determinar la eventual responsabilidad penal del Macri, Aguad y Srur en el hundimiento.