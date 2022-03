Ocupación de camas críticas es del 39% y se mantiene estable

domingo 13 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Desde hace varias semanas Misiones se mantiene estable en lo que respecta a la ocupación de camas críticas, que según el último informe de ‘Estado de Situación de Enfermedades respiratorias y capacidad de respuesta sanitaria 2022’, en el sistema público marca un 39,6%.

En el parte se especifica que son 82 los pacientes internados y de un total de 207 camas, estaban libres 125. No obstante, es necesario aclarar que no todos ellos son pacientes con patología de Covid-19, ya que en la provincia son apenas 20 las personas internadas con el virus, aunque no trascendió cuántas de ellas ocupan una cama en una unidad de terapia intensiva (UTI).

De los diez hospitales de la provincia catalogados nivel II y III, que cuenta con el servicio de terapia intensiva, el que se encuentra con más ocupación es el Hospital René Favaloro con 72,7%. Le siguen con el 60% los hospitales Samic de Eldorado y el de Fátima, en Garupá. Con un 50% se encuentra el Samic de Puerto Iguazú, con un 45,5% el Samic de San Vicente. Mientras que el Madariaga tiene un 44,3% de ocupación, el Materno Neonatal está con un 42.9%, el Hospital de Apóstoles tiene un 40%, el Samic de Alem tiene un 20% y, por último, se encuentra el Samic de Oberá con un 15,3%.

La ocupación de camas de las unidades de terapia intensiva (UTI) en Misiones en pleno repunte de casos del Covid-19 alcanzó una saturación del 85% en el gran Posadas y hospitales de referencia como el de Fátima llegaron al 100% en el período de junio y julio del 2021.

No obstante, el sistema sanitario de la provincia en ningún momento estuvo en el riesgo de no poder cubrir con la demanda de pacientes críticos que no solamente incluye a enfermos con coronavirus, sino también a todos ellos que sufren lesiones graves por accidentes de tránsito, ACV y otras intervenciones quirúrgicas de urgencia y complejidad.

Situación epidemiológica

La disminución de los contagios de Covid-19 en Misiones sigue siendo progresiva. En su parte diario de ayer Salud Pública notificó once nuevos casos positivos de la enfermedad y la muerte de una paciente de 42 años oriunda de Santo Pipó.

La víctima fatal de la enfermedad, entre otras patologías que agravaron su cuadro, padecía obesidad, insuficiencia renal aguda y era hipertensa, además tenía su esquema de vacunación incompleto.

En relación a los nuevos contagios, siete fueron ciudadanos con domicilio en Posadas, y los cuatro restantes en San Vicente (2), Garupá (1) y Oberá (1).

De esta manera, la provincia acumula 83.806 casos activos desde que se inició la pandemia -en marzo de 2020- en tanto hay 82.268 pacientes recuperados. Mientras, 612 continúan con el virus activo de los cuales 20 están internados, dos menos que el viernes.

Durante los dos años de pandemia, en la tierra colorada murieron 926 personas como consecuencia del coronavirus, detalló el informe de la cartera sanitaria provincial.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer otras 71 muertes por coronavirus y 2.986 nuevos contagios. Con estos datos, el total de casos acumulados es de 8.970.196 y los fallecimientos suman 127.122.

En esta última jornada se realizaron 33.020 testeos, por lo que la tasa de positividad registrada es del 9,04%. Este porcentaje es un dato alentador, ya que se ubica debajo del 10% que recomienda la OMS para considerar que la pandemia está controlada.

Hasta ayer había 73.121 casos activos en el país, son personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad y aún no fueron dadas de alta en el sistema nacional. En tanto, el total de recuperados asciende a 8.769.953.

De acuerdo al parte epidemiológico, hasta ayer en Argentina habían 738 personas con Covid-19 internadas en terapia intensiva. Es la cifra más baja desde el 16 de diciembre de 2021, cuando había 756 cursando la enfermedad en UTI. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 38,1% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) del 40,3%.



En cifras

207

Son las camas en unidades de terapia intensiva que tiene el sistema público de Misiones disponibles, de las cuales 125 están libres.