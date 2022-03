Britney Spears demandará a su padre por explotación laboral

domingo 13 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Britney Spears, que el año pasado se liberó de la tutela de su padre James Spears, que había sido impuesta por la justicia, reveló que quiere demandar a su familia por explotación laboral. La artista dijo en Instagram que su progenitor le exigía realizar jornadas de trabajo que iban de las 8 hasta las 18, sin días libres.

“Di todo cuando trabajé solo para ser literalmente tirada. Yo no era más que un títere para mi familia… simplemente actué en el escenario e hice lo que me dijeron que hiciera... pero fue peor que eso porque fue aceptado y aprobado por las personas que más amaba”, relató. “Me trataron de menos, me desmoralizaron y me avergonzaron. Nadie debería ser tratado como lo fui yo”, concluyó.