Una típica familia japonesa

“Ya no lo podemos seguir simulando”, dijo el señor Yoshihiro, el rostro adusto, la postura imperturbable, la voz calma, las manos cruzadas frente a su pecho sosteniendo una taza de té. Sólo las palabras transmitían una emoción que no denotaba ningún otro elemento. Con el mismo tono en que podría haber informado que afuera llovía, ahora comunicaba a las otras personas que compartían el salón con él que todo era una mentira. Nadie lo miró y él no tuvo necesidad de comprobarlo.

La señora Tomiko cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia el origami que confeccionaba. Un ‘¡oh!’ se silenció en sus labios cuando su marido pronunció aquellas palabras.

Akira-san no dejó de podar sus bonsáis, pero lo escuchó.

Hotaru acomodó su kimono y se estiró para servir más té a su padre, quien tapó su taza con una mano para indicar que ya estaba satisfecho.

Tetsuya dejó el ikebana y se incorporó lentamente. “Estoy de acuerdo con padre, respetuosamente”, dijo, con los brazos estirados a lo largo de su tronco y la cabeza inclinada.

El señor Yoshihiro también se levantó. Recorrió el salón con la mirada y luego a pie, atento a las puertas corredizas de papel, los escasos cuadros que apenas salpicaban las paredes de cerezos de Osaka y el santuario Meiji Jingu de Tokio.

“Es el fin de todo esto, familia-san”, exclamó de pronto y su voz, con timbre vibrante, sacudió la paz y echó a volar a dos aves que se habían posado en la ventana.

“Vamos, dejémonos de joder, si no somos japoneses. Ya van quince años y no pudimos convencer a los vecinos”.

Su indisimulable acento latinoamericano despertó a Claudia, que abrazó a su marido Jorge.

“Podemos seguir tomando té”, preguntó Florencia. “A mí también me gusta”, sumó Lautaro.

“Sí, claro -se adelantó el tío Oscar-, pero esta noche comemos un buen asado, me voy a la carnicería”.

Sore dakedesu, watashinotomodachi (eso es todo amigos, según Google).

Bachiller es periodista, reside en Posadas. Tiene un libro de cuentos en preparación

Mariano Bachiller