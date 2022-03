Mañana se jugará la segunda fecha de la liga de fútbol Puerto Rico

sábado 12 de marzo de 2022 | 20:39hs.

El torneo de la Liga Regional de Puerto Rico va a tener un nuevo capítulo, con distintos partidos que se van a desarrollar. Los clubes buscarán sumar de a tres como para clasificar a instancias decisivas y luego, buscar el pasaje al próximo torneo provincial.

Mañana domingo, los equipos tanto de la zona norte como sur estarán compitiendo durante la tarde y con la posibilidad de encaminarse hacia los cuartos de final del torneo.

En primer lugar, Belgrano de El Alcázar recibe al vigente campeón, Mandiyú de Garuhapé desde las 16:30. El elenco local ganó en su debut, en tanto que el conjunto garuhapeño perdió. A su vez, Atlético Garuhapé será anfitrión frente a Papel Misionero de Capioví a las 18:00, ambos debutaron con victoria en la primera fecha.

Por otro lado, 25 de Mayo de Puerto Rico será de local frente a Atlético Demisones de Capioví, también desde las 18:00. En el mencionado horario, Timbó hará su debut en el certamen ante Atlético Hipólito Yrigyen, que igualó en su presentación. Luego, desde las 19:00 Esperanza de Capioví recibirá a Atlético Jardín América, el conjunto capiovisense cayó en su debut y el "lobo" jardinense igualó.

Zona Norte:

16:30 Belgrano de El Alcázar vs. Mandiyú de Garuhapé

18:00 Atlético Garuhapé vs. Papel Misonero

18:00 25 de Mayo (Puerto Rico) vs. Atlético Demisones (Capioví)

Zona sur:

18:00 Esperanza vs. Jardín América

18:00 Timbó vs. Hipólito Yrigoyen

Libre: Atlético Leoni

Tabla de posiciones

Zona norte:

Belgrano de El Alcázar 3 puntos

Atlético Garuhapé 3 puntos

Papel Misionero 3 puntos

Atlético Demisiones 0 puntos

Mandiyú de Garuhapé 0 puntos

25 de Mayo de Puerto Rico 0 puntos

Zona sur:

Atlético Leoni 3 puntos

Atlético Jardín América 1 punto

Atlético Hipólito Yrigoyen 1 punto

Club Timbó (Jardín América) 0 puntos

Esperanza de Capioví 0 puntos