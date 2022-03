Regatas cortó la racha positiva de OTC

sábado 12 de marzo de 2022 | 15:53hs.

OTC no pudo aguantar la levantada de Regatas. Foto: Prensa OTC

Regatas Corrientes logró su tan ansiada recuperación, terminó con la racha positiva de OTC y de visitante se impuso 84 a 71 en el partido disputado este sábado al mediodía, en un atractivo marco en el Luis Derna de Oberá.

Para recomponerse de cuatro derrotas en fila, el equipo guiado por Gabriel Piccato se apoyó en el poder ofensivo de Facundo Piñero (24 puntos, con 6-10 en triples), Skyler Hogan (20 puntos, con 9-18 en tiros de campo) y Juan Arengo (13 puntos, 8 asistencias y 10 rebotes), más el peso de Gary Mc Ghee en la zona pintada (17 rebotes + 13 puntos).

Como contracara, OTC comenzó mejor, aunque con el avance del juego intentó, pero no pudo frenar a la visita en defensa y no se sintió cómodo jugando en el ataque. Tuvo baja efectividad en momentos claves y la reacción que tuvo a 2m39 del final -acercándose a cuatro puntos (71-75)- no fue suficiente para revertir el partido. Melvin Johnson (20 puntos), Samuel Givens (14 puntos + 7 rebotes) y Martín Fernández (14 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias) fueron los jugadores más destacados.

El primer cuarto tuvo paridad. Los dos equipos jugaron prolijos, ordenados y con buena efectividad en los tiros. El local encontró variantes en el ataque en las manos de Fernández (7 puntos), Givens y Johnson (2-3 en triples), mientras que la visita movió la bola en el perímetro con Arengo como referencia y desequilibró en la pintura con Mc Ghee (7 puntos + 7 rebotes). Ninguno pudo imponer demasiado su juego.

OTC propuso un ritmo bajo y lo extendió al segundo cuarto, donde llegó a sacar siete puntos de ventaja (33-26), la máxima del primer tiempo, apoyado en el juego de pases y en las conversiones de Fernández y Givens. Aunque desde ese momento, Regatas trabajó bien en defensa y, sumado a varios tiros fallados por el local, más la aparición de Piñero (dos triples), metió un parcial de 12-5 para equilibrar el juego al cierre el parcial (38-38)

En el tercer cuarto subió la intensidad del juego. Regatas aprovechó algunas desinteligencias del Celeste en ataque para tomar el control y escaparse siete puntos al frente (50-57), con Giordano y Hogan como estandartes ofensivos. Aunque sobre el cierre, con defensa y la aparición de Giorgi, OTC descontó y volvió al juego (57-59).

El cuarto final no fue fácil para el local. El Remero extendió la efectividad en ataque, con buenos pasajes de Hogan, Arengo y Mc Ghee, quien se sumó para dañar en la pintura. De esa manera el equipo correntino tuvo el control, con 10 puntos a favor (61-71) en los primeros minutos del parcial. Cuando el local presumió la recuperación, Regatas contestó con triples de Piñero y Arengo (dos seguidos) y diluyó la intención local, aplacando el entusiasmo del público que le dio un buen marco al partido en pleno mediodía.