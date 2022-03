Triple fila y caos en inmediaciones de las estaciones de servicio en Iguazú

sábado 12 de marzo de 2022 | 10:30hs.

Desde el viernes por la tarde conseguir cargar combustible se ha complicado aún más en la ciudad de las Cataratas. Esto se debe al aumento de la reventa y al incremento de la cantidad de brasileños que arriban a Iguazú para cargar nafta ya que nuevamente los precios han sufrido aumentos oficialmente desde el viernes.

Esta mañana los inspectores de transito debieron interrumpir la circulación de vehículos sobre avenida Córdoba para evitar accidentes.

La situación se vuelve insostenible e incluso los ánimos de las personas en la fila están cada vez más caldeados debido a la espera y a la incertidumbre de si el combustible alcanzará para todos.

Se puede observar que la fila de argentinos se triplica y se cree que se debe a la reventa que se realiza en los barrios o se negocia por contrabando a los países vecinos.

Cabe destacar que pese a la habilitación de un carril exclusivo para taxistas y remiseros no está facilitando el acceso a los trabajadores del volante. “Anoche fui al horario exclusivo, me puse en la fila prioritaria, y demorá 2 horas para cargar y el riesgo de que me rayen el auto era constante porque no hay lugar para tres filas”, indicó un trabajador del volante.

Por su parte, se vio un incremento en la cantidad de vehículos brasileños que arriban a la ciudad en busca de combustible, esto se debe al aumento del valor desde el viernes la natfa subió a 6.96 que equivale a 260 pesos el litro aproximadamente.