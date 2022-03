Crimen de Evelyn: testigó negó haber oído confesión

sábado 12 de marzo de 2022 | 9:00hs.

“Maté a un travesti, me están buscando”. Esas palabras, atribuidas al imputado por el asesinato de Evelyn Rojas (26), fueron remarcadas en el auto de elevación a juicio confeccionado por la fiscal Adriana Verónica Herbociani y por la querella interviniente, a cargo de Florencia González.

Según obra en el expediente, Ramón Da Silva se las dijo a Wilson Javier Gómez, quien declaró en la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones. Según ese relato, el hombre había ido a pescar al puente Zaimán los días posteriores al crimen, en esa oportunidad se encontró con el único sospechoso, quien se encontraba allí oculto, durmiendo debajo del puente.

Se trataba de uno de los testimonios de relevancia en la pesquisa, pero ayer, en la cuarta jornada del juicio por el femicidio, se derrumbó por completo. Es que Gómez se sentó en el banquillo de los testigos y negó en reiteradas veces haber tenido esa conversación e incluso expresó que nunca había ido a pescar al Zaimán.

Visiblemente nervioso, señaló sobre el hecho que sí conocía al acusado porque en octubre del 2016 estaba en situación de calle, al igual que él. Trabajaba en la Terminal de Ómnibus y dormía en el sector de la cascada de la Costanera de Posadas, donde Junior, Ramoncito o Polaquito, siempre aparecía.

Luego de esa contextualización, el fiscal Martín Rau consultó rápidamente por la supuesta conversación que había tenido con Da Silva en las jornadas de pesca, pero el hombre no sabía a qué estaba haciendo referencia. “Tal vez si le golpean se acuerda”, expresó con filosa ironía el defensor Mario Ramírez, dando a entender que su testimonio había sido coaccionado por efectivos policiales.

Y eso mismo dio a entender el testigo. Relató que fue buscado por efectivos vestidos de civil, a quienes definió como “de la brigada”, quienes lo llevaron a los golpes a sede policial. Cuando le mostraron las fojas de su declaración reconoció su firma, pero aseguró que no había dicho lo que allí decía. Le preguntaron si había leído antes de firmar y confesó que no.

Por esta razón, el Tribunal Penal Uno, compuesto por los jueces Viviana Cukla -presidenta-, Ángel Dejesús Cardozo y Marcela Leiva solicitaron que se remitan las fojas correspondientes y las declaraciones de Gómez a la Fiscalía de Instrucción en turno -coincidentemente a cargo de Herbociani- para que se establezca si hay un delito. Es decir, si el joven incurrió en un falso testimonio o los efectivos policiales ejercieron apremios ilegales para que declarara en contra de Da Silva.

El fiscal Rau acompañó ese pedido y solicitó que se haga un careo entre el testigo y policías mientras que el abogado Ramírez solicitó la nulidad del testimonio. El Tribunal rechazó luego ambos pedidos, pero manifestó que se extraiga del expediente las declaraciones. Se dejó en claro que el hombre sólo declaró en sede policial, no en sede judicial.

Más allá de este truncado aporte, la sensaciones desde la Fiscalía y la querella son que no representan un alivio en la situación del acusado, que fue señalado durante las tres primeras jornadas del juicio -sobre todo por familiares directos de Evelyn- como una persona que ejercía una violencia extrema contra la víctima.

Los demás testigos

Además de Gómez, ayer declararon otros cinco testigos. Uno de ellos fue el perito Gustavo Penacino, bioquímico y especialista en genética forense con más de 30 años de trayectoria, quien interrumpió sus vacaciones y compareció mediante videollamada.

Su alocución estuvo reservada solamente para el Tribunal y las partes que se conectaron a la conferencia y tenían la computadora en frente. Los demás presentes en la sala, por problemas con el audio, no pudieron escucharlo pese a los esfuerzos de los técnicos presentes en el lugar.

No obstante, a grandes rasgos se pudo establecer que el profesional confirmó que en la estación de servicios abandonada ubicada en la esquina de las avenidas Uruguay y Bouchardo de Posadas se hallaron restos genéticos tanto de Evelyn como de Da Silva, lo que confirma que vivían allí. En tanto, las muestras tomadas en el cuerpo de la víctima no fueron suficientes para el cotejo.

También declaró un uniformado policial que dijo haber detenido al acusado en San Vicente cuatro días después del crimen. El efectivo, Camilo Flecha, señaló que acudieron a la terminal de ómnibus local mediante un llamado anónimo al 101 en el que se denunció que un hombre estaba “vociferando” que había cometido un crimen.

Sin embargo, aclaró que al momento de su aprehensión Da Silva no dijo nada.

A su turno, el médico policial Alfredo Zampa dio detalles sobre las lesiones que tenía el acusado al momento de su detención. Dijo que presentaba “excoriaciones lineales” en distintas partes del cuerpo y señaló -ante la consulta del fiscal- que “podrían ser de una acción de defensa” de otra persona.

El ex trabajador judicial, Gustavo Rafael López, contó que en una oportunidad se cruzó con Evelyn en esa esquina, quien se puso frente a su automóvil pidieron ayuda. Señaló que a lo lejos vio que se acercaba el acusado - supo que eran ellos luego por las fotos que trascendieron en los medios - pero que se fue y los perdió de vista.

La licenciada Florencia del Piano, profesional que realizó un informe psicológico del acusado, señaló que Da Silva comprende sus actos y que presentó “indicadores de marcada efusividad” que representan un peligro para él y para terceros. Esto significa que “no controla sus impulsos, por lo tanto actúa”. El informe de la perito fue cuestionado por la defensa porque, a su consideración, relata cuestiones que exceden a su intervención.

El juicio seguirá el lunes con la comparecencia de los últimos dos testigos y la incorporación por lectura de las declaraciones de quienes no se presentaron y/o no fueron habidos. Para ayer estaba prevista la testimonial de una trabajadora sexual amiga de Evelyn que no estaba entre los citados pero que fue propuesta por la querella al inicio del debate.

Sin embargo, la mujer no se hizo presente y se explicó que no pudieron ubicarla.

Se anticipó que una vez cerrada la ronda de testimoniales, el día martes será el tiempo de los alegatos de las partes y la sentencia. En estas dos jornadas, cierre de testimoniales y conclusiones de las partes, el acusado deberá estar presente según lo dispuesto por el Tribunal, quien tras el pedido de la defensa aceptó su ausencia en los últimos tres días.