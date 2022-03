El camino está marcado

sábado 12 de marzo de 2022 | 6:01hs.

Sebastián Méndez Brandt ya se alista para lo que será una cita de gran calibre como los Juegos Sudamericanos de la Juventud. El nadador misionero fue confirmado la semana pasada como integrante del equipo argentino que competirá desde el 28 de abril en Rosario, y ahora buscará pulir los últimos detalles en el club Capri.

“Me tomó por sorpresa, no me esperaba la convocatoria para este importantísimo torneo…pienso entrenar lo mejor posible estas semanas que quedan para darlo todo y que no se arrepientan de esta decisión”, remarcó en el diálogo con El Territorio. “No voy a aflojar hasta que llegue el día de la competencia”, agregó.

Seba es una de las joyas que se están puliendo en Posadas gracias al rodaje nacional y el respaldo del experimentado profesor Gustavo Breitenbruch.

Bajo las alas de un equipo que siempre se reinventa como el Capri, Méndez Brandt ya puede jactarse de importantes pergaminos recientes como el subcampeonato juvenil en dos pruebas del Campeonato de la República (50 metros pecho y 50 metros libres), cita que reúne a los mejores del país.

Además, el posadeño de 17 años ya formó parte de un Campus en Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) con la preselección de la categoría, a principios de este 2022. Allí se interiorizó de los trabajos en biomecánica para afinar detalles técnicos y fue evaluado por el equipo de la Cadda (Confederación Argentina de Deportes Acuáticos). Hoy la realidad golpea la puerta de Seba.

Si bien todavía no hay fecha confirmada para la concentración, se sabe que la disciplina desarrollará toda su competencia dentro del Sudamericano de la Juventud en la pileta de Newell’s -del 20 de abril al 1 de mayo-.