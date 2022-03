Falleció el conocido empresario Juan Carlos Picarschi

sábado 12 de marzo de 2022 | 6:03hs.

Juan Carlos Picarschi (73), empresario con estaciones de servicio y otros emprendimientos, fue hallado muerto el jueves por la noche en la Costanera de Posadas. Los elementos y testimonios hallados en la escena indican que se trató de un suicidio, aunque la Justicia ordenó la correspondiente autopsia.

Según pudo reconstruir este matutino en base a fuentes de la Policía de Misiones, cerca de las 21 el cuerpo de Picarschi fue encontrado con un disparo en la cabeza en el muelle de El Brete.

La situación fue advertida por un joven de 27 años que pasaba por el lugar y dijo que escuchó un fuerte estruendo. Cuando se acercó a ver, encontró un hombre tendido en el suelo sobre un importante charco de sangre por lo que inmediatamente llamó a la Policía de Misiones.

Fueron los efectivos de la Comisaría Primera quienes acudieron al lugar luego del aviso del personal de la Dirección de Seguridad de la Costanera. Trascendió que cuando la patrulla llegó al sitio, el hombre aún estaba con signos vitales, pero nada pudieron hacer y terminó falleciendo minutos después.

En el lugar trabajaron los efectivos de la Dirección General de la Policía Científica, quienes incautaron un arma 9 milímetros marca Smith Wesson con 9 proyectiles en el cargador. También había una gorra, un bolso de manos, anteojos y un reloj.

El médico policial determinó que el hombre tenía lesiones en la cabeza producto de un disparo con orificio de entrada y salida. De todas formas, las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del juez Fernando Verón, solicitaron la correspondiente autopsia.

La diligencia se realizó ayer por la mañana por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y luego el cuerpo fue entregado a sus familiares para su inhumación. “Muerte violenta por arma de fuego”, señala el informe preliminar según pudo saber este medio.

El magistrado también ordenó que se tome declaración testimonial a pescadores que estaban en cercanías del lugar, quienes expresaron -al igual que la persona que llamó primero a las autoridades- que escucharon una detonación y luego vieron al hombre solo en el muelle.

De cartonero a gran empresario

Juan Picarschi era de una raza de laburantes. Tenía la capacidad de trabajo como pocos. No resulta casual que de comenzar como cartonero, pasara a conducir camiones, trabajar de mecánico, tornero y convertirse en un gran empresario.

Posadeño amante de la pesca y las motos, se crió en el barrio Villa Urquiza.

Su hijo Guillermo destacó que supo tener la visión de ir para adelante, apostar al país y la provincia. Golpeado por las crisis, como la del 2001, siguió apostando al país.

Se transformó en propietario de Petromisiones SA. que se erigió como empresa líder en la región.

Con su empuje, logró impulsar la instalación de estaciones de servicio, con tres sucursales emplazadas en lugares estratégicos de la provincia.

La firma se había sumado a la red de distribuidores de la compañía Shell instalando las estaciones de servicios en Posadas sobre avenidas Santa Catalina y Lavalle, además de otra emplazada sobre Aconcagua (ruta nacional 12), en Jardín América.

Guillermo dijo que su papá era “de esos tipos que agarra un sueño y lo convierte en realidad”. A pesar de haber logrado éxitos empresariales, tras construir además 17 edificios, siempre se destacó por su humildad y sencillez.

Su prioridad siempre fue la familia, de allí que a sus 73 años ya había resuelto la distribución de sus bienes.

Juan Picarschi, con 54 años de casado con Isabel, dejó cuatro hijos -Carlos, Javier, Guillermo y Walter- y nueve nietos.

La determinación de quitarse la vida es un misterio para su propio hijo. “La verdad no sabemos por qué tomó esa decisión, no sabemos qué pasó”, planteó Guillermo.

Recordó también la sorpresa para todos que fue la noticia porque seguía con sus proyectos a sus 73 años, aunque también había sido muy afectado por la pandemia de la que debió resguardarse.

Su hijo lo recuerda como ejemplo para él y sus hermanos y también destacó la dedicación que tuvo a favor de la empresa y el personal.

Hace poco más de un mes este matutino publicó un informe que se llamó ‘Hablemos de suicidio’, en el que hablaron varios profesionales, quienes coincidieron que se trata de un problemática de salud pública.

Sin embargo, “todos, seamos psicólogos o no, podemos tener una escucha con empatía hacia el otro y que la persona se exprese y saque de adentro lo que pasó descomprime. Es muy importante y como primera medida es la escucha activa, seamos o no una asociación. Y si no sabemos qué hacer llamar a estas instituciones, llamar a salud mental, a alguien que tenga estas herramientas. Eso es lo fundamental”, aportó María Rosa Vargas, de Hablemos de Defender la Vida.

El médico psiquiatra y psicoanalista Alberto Álvarez definió al suicidio como “ una respuesta patológica que muchas veces esta relacionada con el dolor de la existencia humana. Algunas personas con determinadas estructuras de personalidad pueden sentirse superadas por distintas circunstancias y si no cuentan con la ayuda profesional, familiar y social pueden manifestar esa pulsión de muerte”.

En Misiones no existe un centro especializado que atienda este flagelo, pero el Hospital Carrillo sí cuenta con una guardia de emergencias las 24 horas del día que involucra a psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros-

“Siempre hay una planificación, nunca es impulsivo y por eso se pone en foco en la prevención, tratar de prevenir esos actos. Desde el hospital se atendió siempre esa demanda, como tantas otras que han venido”, señaló el licenciado en Psicología y Especialista en Salud Mental David Vandendorp.