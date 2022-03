Fue detenido con 277 kilos de marihuana, lo condenaron a 4 años y 3 meses de cárcel: "Fue una entrega"

viernes 11 de marzo de 2022 | 14:35hs.

Un posadeño, obrero de la construcción, que el 10 de septiembre del año pasado fue detenido a la altura de Garupá transportando 277 kilogramos de marihuana en un coche, admitió su responsabilidad penal y un juicio abreviado fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión y multa de 350 mil pesos.

Se llama Hernán Figueiro, tiene 25 años. Llegó a la instancia de debate oral imputado por el delito de transporte de estupefaciente y resistencia a la autoridad, en concurso real, en razón de que -según el expediente- trató de escapar de la Prefectura Naval pero igualmente fue alcanzado después de una persecución de varios kilómetros.

Según lo que se expone en la causa, Figueiro no actuó solo pero el resto de los hombres que estaban con él escaparon y hasta el momento no fueron identificados.

La carga en el coche

Surge de las actuaciones que llevaron al posadeño a ser condenado que 10 de septiembre del año pasado, poco antes de las 2 de la madrugada, una patrulla de Prefectura detectó al costado de la ruta nacional 12, cerca del acceso a Cerro Corá, que varios sujetos cargaban bultos en un vehículo estacionado en la banquina.

En un auto no identificable fueron hasta el lugar y los federales -portando chalecos de la fuerza, dijeron- irrumpieron "dando la voz de alto" generando que todos escaparan; uno de ellos a bordo de un Peugeot 2008 por la ruta nacional hacia Posadas. Era Figueiro.

Los federales informaron que comenzaron a seguir al vehículo al mando del ahora condenado y recién al llegar a la altura de la concesionaria Mercedes Benz -en intersección calle Los Helechos de Garupá- alcanzaron al sospechoso. Incluso declararon que efectuaron "un disparo de arma de fuego con munición de estruendo y dirección controlada", y recién entonces lograron que se detenga.

Los uniformados detallaron que a simple vista pudieron observar en el interior del coche los

paquetes con marihuana. Igualmente trasladaron al detenido y el vehículo hasta la sede de la fuerza en Posadas, donde finalmente extrajeron 19 bolsas plásticas negras de las cuales 16 contenían 228 ladrillos de estupefaciente prensado y en 3 había cogollos. Todo pesó 277 kilogramos.

Versión distinta: "Me usaron"

En su declaración indagatoria, Figueiro contó hechos absolutamente distintos a los relatados por los hombres de Prefectura. "Venía manejando normalmente bajando de la autopista, paro en el primer semáforo y mientras esperaba la luz verde escucho un disparo de arma de fuego, cuando miro a la izquierda me apuntan a la cabeza diciéndome que me baje. Nunca intenté escapar, apagué el auto y me bajé", aseguró.

En una ampliación de indagatoria, el posadeño volvió a insistir en que los hechos no sucedieron como describió la fuerza federal e incluso, plantó sospecha sobre la cantidad de marihuana que transportaba. "En el acta de prefectura figura que hubo 276 kilos y yo llevaba 476 kilos porque el que me dio el trabajo me dijo que era ese peso", dijo y en esa línea agregó que "al personal de Prefectura se le pasó la información de que iría a buscar esa carga, por el momento no puedo decir quien pasó la información. No fue un procedimiento aleatorio, a mi mujer le informaron que fue una entrega. Yo pasé dos controles con el auto cargado. Prefectura nunca llegó al lugar donde estaban cargando, tampoco hubo persecución. Nunca bajé del auto y no vi quienes cargaban. Me usaron".

Siete días después de su detención el juez de la causa dispuso el procesamiento con prisión preventiva por considerarlo responsable en calidad de autor de los delitos que lo llevaron a la condena reciente, que será cumplida en la Unidad Penitenciaria Federal de Candelaria.