Testigo clave negó que el acusado de matar a Evelyn haya confesado el crimen

viernes 11 de marzo de 2022 | 9:57hs.

Se desarrolla en el Tribunal Penal Uno la cuarta jornada del juicio por el crimen de Evelyn Rojas (26), hallada en octubre del 2016 en una estación de servicios abandonada de Posadas.

En la jornada de hoy compareció Wilson Javier Gómez, un joven que al momento del hecho vivía en situación de calle y en ese ámbito conocía al acusado, Ramón Da Silva.

Su testimonio era de relevancia ya que en la instrucción obra que en sede policial había manifestado que se había cruzado con el acusado los días posteriores al crimen en el arroyo del puente Zaiman, dónde supuestamente se ocultaba.

"Me hice una macana, maté un travesti, me están buscando" habría manifestado el testigo que le escuchó decir a Ramoncito, testimonio que fue resaltado en el auto de elevación a juicio de la Fiscalía y la querella.

Sin embargo, frente a los jueces del Tribunal el hombre expresó que nunca había ido a pescar a ese lugar, ni tenido esa conversación con el imputado. Además dio a entender que fue llevado a los golpes por parte de efectivos policiales a declarar.

El compareciente reconoció su firma, pero insistió que nunca había dicho eso. Por esta razón el Tribunal ordenó que las actuaciones sean remitidas a la Fiscalía de Instrucción en turno para que se investigue la posible comisión de un delito.

Al detalle, se deberá establecer si Gómez prestó falso testimonio o si fue víctima de apremios ilegales.

Hasta la media mañana de hoy habría declarado cuatro de los seis testigos citados para hoy, entre ellos un efectivo de la Policía de Misiones que detuvo al acusado en San Vicente días posteriores al hecho y un médico que lo revisó y detectó varias excoriaciones que podrían ser producto de una acción de defensa.

“Nunca escuché tanto odio hacia una persona, ella tenía mucho miedo”

Yeilín Rojas, hermana de la víctima, fue una de las que prestó declaración en la jornada de ayer y visiblemente emocionada presentó y recordó ante los miembros del tribunal Penal Uno de Posadas escenas sobre el contexto de violencia en el que vivía Evelyn de parte de quien fuera su pareja, Ramón Da Silva.

Yeilín comentó "Me dolió tanto un día cuando llegué a casa y mi mamá me contó que él (Da Silva) le golpeó mucho en la cara. Era tanta la rabia que me daba ver a mi hermana así que por eso una vez lo agredí”, recordó la testigo al principio de su alocución.

Puntualmente sobre el día en que se vio desbordada por la última golpiza que había recibido su hermana, sumado a otras oportunidades en donde escuchaba que su familiar era agredida física y verbalmente por su pareja, Yeilín recordó que hasta antes del arribo de Ramoncito a su hogar en el barrio Fátima ninguna de sus hermanas había sido víctima de agresiones.

Y sobre el día que golpeó al imputado contó: “Yo había llegado por la mañana a casa después de una cena con amigas. Apenas entro, mi mamá me llama y me dice que había llegado golpeada, le pregunté qué fue lo que pasó y me dijo que fue él. Cuando entro a la habitación veo a Evelyn con la mano en el rostro y él sentado a un costado como si nada. Lo llamé a él afuera para que me diga qué sucedió. Yo quería escuchar que me diga qué le había dicho y me dijo que se había caído. Ahí fue que le pegué dos piñas, él retrocedió y se encerró en la pieza”.

La testigo remarcó que para el acusado toda la familia de Evelyn era una basura y que a él no le importaba nada su hermana.

“Ella tenía mucho miedo, muchas veces me lo dijo. Ella quería contarme muchas cosas. Moretones que él le había hecho por haberle estirado fuerte del brazo, el resto me decía ella que se caía, pero era muy evidente que él le pegaba. Antes de su noviazgo con Junior tenía amigas en el barrio y fuera del barrio. Él le prohibía tener juntas”, recordó Yeilín en otra parte de su relato.

Por último confió que conocía del infierno que pasaba su hermana, ya que Evelyn tenía su pieza detrás de la casa de su mamá y que siempre se escuchaban los gritos.

“Nunca escuché tanto odio hacia una persona. Todo el tiempo le decía cosas feas”, señaló la joven.