“Era evidente que él le pegaba, ella tenía miedo”

viernes 11 de marzo de 2022 | 6:05hs.

Durante todo el tiempo en que le tocó dirigirse a los miembros del tribunal, Yeilín Rojas se aferró a una pequeña estampita con la oración del ángel de la guarda. Visiblemente emocionada, pero con el mismo impulso y convicción con la que también declararon el primer día del debate su mamá Patricia y su hermana Belén, la joven se presentó ante los miembros del Tribunal Penal Uno de Posadas y recordó escenas que querría no volver a contar, pero que al mismo tiempo cree que son clave para entender el contexto de violencia en el que vivía su hermana Evelyn Rojas de parte de quien fuera su pareja, Ramón Da Silva, único imputado por la muerte a golpes de su hermana en octubre de 2016.

Su testimonio fue el cuarto de los cinco testigos que comparecieron durante la tercera jornada del debate por femicidio de la joven trans y su reconstrucción de los hechos previos al asesinato tuvieron en vilo a todos los presentes en la sala de debates del tribunal ubicado sobre calle La Rioja.

Al igual que Evelyn, Yeilín es una chica trans y siempre se consideró una muy buena amiga de su hermana.

Comentó que si bien su familiar no solía contarle muchas cosas por la diferencia de edad (se llevaban nueve años), siempre fueron muy unidas en todo. Contó: “En mi barrio tanto yo como ella sufríamos mucha discriminación, pero ella siempre se lo tomaba con tranquilidad”.

“Cuando yo tenía 8 años, mi hermana pasó a ser Evelyn, fue la chica más hermosa que conocí. En muchas ocasiones le defendí. Ella se escudó mucho en mí. Éramos muy unidas porque queríamos ser lo que hoy somos. Me contaba pocas cosas y a la vez muchas porque ella estaba cerrada. Me dolió tanto un día cuando llegué a casa y mi mamá me contó que él (Da Silva) le golpeó mucho en la cara. Era tanta la rabia que me daba ver a mi hermana así que por eso una vez lo agredí”, recordó la testigo al principio de su alocución.

Puntualmente sobre el día en que se vio desbordada por la última golpiza que había recibido su hermana, sumado a otras oportunidades en donde escuchaba que su familiar era agredida física y verbalmente por su pareja, Yeilín recordó que hasta antes del arribo de Ramoncito a su hogar en el barrio Fátima ninguna de sus hermanas había sido víctima de agresiones.

Y sobre el día que golpeó al imputado contó: “Yo había llegado por la mañana a casa después de una cena con amigas. Apenas entro, mi mamá me llama y me dice que había llegado golpeada, le pregunté qué fue lo que pasó y me dijo que fue él. Cuando entro a la habitación veo a Evelyn con la mano en el rostro y él sentado a un costado como si nada. Lo llamé a él afuera para que me diga qué sucedió. Yo quería escuchar que me diga qué le había dicho y me dijo que se había caído. Ahí fue que le pegué dos piñas, él retrocedió y se encerró en la pieza”.

La testigo, que en la actualidad vive en Buenos Aires, adonde llegó este año en busca de más oportunidades laborales, remarcó que para el acusado toda la familia de Evelyn era una basura y que a él no le importaba nada su hermana.

“Ella tenía mucho miedo, muchas veces me lo dijo. Ella quería contarme muchas cosas. Moretones que él le había hecho por haberle estirado fuerte del brazo, el resto me decía ella que se caía, pero era muy evidente que él le pegaba. Antes de su noviazgo con Junior tenía amigas en el barrio y fuera del barrio. Él le prohibía tener juntas”, recordó Yeilín en otra parte de su relato.

Por último confió que conocía del infierno que pasaba su hermana, ya que Evelyn tenía su pieza detrás de la casa de su mamá y que siempre se escuchaban los gritos.

“Nunca escuché tanto odio hacia una persona. Todo el tiempo le decía cosas feas”, señaló la joven.

Discriminación a flor de piel

Otro allegado a Evelyn que tuvo la oportunidad de atestiguar ayer en el juicio fue Walter Darío Da Silva, pareja de la mamá de la joven, quien fue el primero en ir a reconocer el cuerpo de la víctima en la Morgue Judicial.

Al igual que Yeilín, el hombre también hizo mención a los episodios de violencia que le tocó vivir cuando convivía en el mismo terreno con Evelyn y su pareja.

Sobre eso comentó que había un tema de violencia contra Evelyn muy marcado y al respecto agregó que cuando se tomaba conocimiento de las agresiones y se hacían la denuncias, Evelyn minimizaba todo.

“No teníamos relación con Junior, era un tipo violento, varias veces escuchamos como que la golpeaba y que había peleas. Hubo peleas dentro de la vivienda entre ellos. Evelyn dijo para hacer un microemprendimiento de comida y él se negaba. La mamá intervino para que se vaya, incluso la Policía fue dos veces, pero Evelyn minimizaba todo”, agregó el padrastro de la víctima.

Luego de algunas preguntas al testigo por parte del fiscal Martín Rau, llegó el turno de las consultas por parte de la querellante particular en el proceso, la abogada Florencia González, quien pidió a Da Silva que desarrolle una situación que le tocó vivir en agosto del 2016, cuando una ambulancia se llevó a Evelyn de la casa donde vivía en Fátima hasta el Hospital Ramón Madariaga ante una serie de convulsiones que había padecido minutos antes.

Sobre este episodio en particular, el testigo recordó que ante la pregunta de una enfermera, Ramoncito negó ser la pareja de Evelyn y aclaró que una situación violenta fue la desencadenante de esas convulsiones. “Junior me pidió plata y se fue, no apareció más. Incluso vendió cosas de Evelyn en el barrio”, completó el hombre.

También reconoció que una de las agresiones más frecuentes que escuchaba decir por parte del imputado hacia la víctima fue “puto de mierda, necesito plata”. Y añadió: “Yo escuchaba que insultaba a su género cuando no le daba plata, se ponía violento”.

La etapa de testimoniales de ayer se completó con el aporte de Jorge Enrique Recalde, quien fue pareja de Evelyn. En primera instancia aclaró que durante el último tiempo con vida de la joven trans él no pudo verla con frecuencia debido a que estuvo en prisión.

Pero un día antes del femicidio, luego de salir en libertad, fue a buscar a Evelyn al lugar donde solía estar sobre la avenida Uruguay y que en esa oportunidad tuvo que auxiliarla en medio de un ataque a golpes por parte de Ramoncito.

Sobre este hecho en particular el testigo confió:”Yo salgo del penal y me entero que Evelyn estaba en la Uruguay, estaba toda golpeada. El muchacho este Ramón le seguía pateando y le insultaba diciendo que era puto. Que no era mujer y que era hombre. Me ve a mí y sale corriendo. Yo llamé un remís, la socorrí y la llevé a la casa de la madre”.

También recordó que esa noche se quedó a dormir en Fátima en casa de su ex, pero al día siguiente fue a buscar una Biblia para regalarle a Evelyn, pero que cuando regresó la joven ya no estaba más. Un día más tarde se enteró del femicidio.

A su vez comentó que una de las cosas que le llamaron la atención al salir en libertad y volver a tomar contacto con Evelyn es el estado de ebriedad en el que estaba la joven. Confió que ella no solía tomar.

Los otros dos testigos que se presentaron en el debate ayer fueron el médico cirujano Orlando Querencio y el subcomisario de la Policía de Misiones y ex integrante de la Dirección Homicidios Gustavo Bistoleti.

El debate continuará hoy desde las 8.30 con la declaración de más testigos.