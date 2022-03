Visita solidaria, Ramón como puente y Ucrania

viernes 11 de marzo de 2022 | 6:05hs.

Chango Spasiuk llevó las melodías de su acordeón al Hospital Garrahan. La visita del músico misionero se concretó el miércoles al mediodía en respuesta a un pedido especial de un paciente de 15 años internado en el área de cuidados paliativos.

Blas, que por el avance de su enfermedad ya no puede tocar el instrumento que tanto le gusta, tenía el sueño de escuchar una canción de manos de un artista.

Tal fue la solicitud que trascendió por las redes sociales. La publicación original fue en Instagram el martes: “Necesitamos algún Voluntarix que toque el acordeón para un paciente de 15 años en el Garrahan al que le realizan cuidados paliativos. El paciente tocaba el acordeón pero ya no puede hacerlo por falta de movilidad. Sueña, como último deseo, escuchar un poco de su instrumento”.

Como suele suceder en línea el mensaje se replicó velozmente y saltó a Twitter, en esta plataforma, y Chango respondió a uno de tantos mensajes arrobados durante la jornada: ¡Voy mañana!

Efectivamente, al día siguiente, bastante gris y fresco en Buenos Aires, Chango acudió con su instrumento y su arte y conoció al chico y su familia y al gran grupo humano del hospital público.

Luego de esta movilizante experiencia, ayer el acordeonista charló por teléfono con el programa radial Acá te lo contamos de Radioactiva 100.7. “No quería hablar mucho sobre esto, pero mucha gente me está preguntando...surge de esta comunicación de la Fundación Casa (Centro Artístico Solidario Argentino), que se dedica a llevar música a las villas y a un montón de lugares y también está en contacto con los doctores del Garrahan. Ellos hicieron esta publicación y la gente que me sigue en las redes me mandaba una y otra vez, ‘Chango, viste esto’, ‘Chango, mira esto’”, contó y siguió: “Yo ya me había puesto en contacto con la persona que articula, pero me seguían mandando la publicación, entonces contesté un solo tuit que decía ‘voy mañana’, no era para contar que iba sino con la intención de que sepan que ya estaba enterado, pero, bueno, sucede esto con las redes y hasta el día de hoy, mucha gente me sigue mandando la publicación”.

“Ese ‘voy mañana’ del tuit fue ayer (por el miércoles) al mediodía”, puntualizó Chango.

Y acerca del momento compartido con Blas, relató: “El encuentro fue hermoso, muy bello, estaban Blas y su padre. Es hermoso también ver el trabajo de la gente de salud del Hospital Garrahan, es un contexto muy muy fuerte. Y tocamos el acordeón, el abuelo de Blas tocaba el acordeón y él quería oír tocar el instrumento, yo llevé un acordeón chiquito y lo puse en su regazo y se quedó agarrado al instrumento”. En este punto Chango expresó: “No hay mucho más que decir, es un momento muy fuerte y bello a la vez. Coincidía que yo estaba y que podía y estuve ahí. Y estoy muy agradecido de haber formado parte de ese equipo de gente que acompaña a ese niño como a tantos otros niños y niñas”.

El artista resaltó además, la gran importancia de la existencia del Garrahan y de todos los hospitales públicos, “lo que es la salud pública, la inmensidad de personas que trabajan todos los días al servicio de la gente, en este caso del Garrahan, atienden a los niños y niñas de todo el país que llegan con grandes problemas de salud”. “Cuando ves el trabajo que hacen te das cuenta de la gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos de seguir sosteniendo los sistemas de salud pública”, completó.

La obra de Ramón, un puente

En otro pasaje de la entrevista, Chango se refirió a la obra de Ramón Ayala, en el día del 95 cumpleaños de El Mensú. “Es un artista que le ha dado muchísimo a la cultura, no sólo de Misiones y la región sino de toda Sudamérica; su obra: música, poesía, pintura, es enorme”.

“La obra de Ramón es un espejo en el cual mirarse y ver su obra y su búsqueda, es un estímulo para que los artistas más jóvenes, desde otro lugar y desde otra generación y desde otra parte del camino, nos sintamos como incentivados a hacer nuestro propio camino”.

Reflexionó que la obra de Ayala es un puente y una herramienta de encuentro desde el arte. “Cuando invito a artistas fuera del género folclórico, la obra de Ramón es un puente, es la herramienta para encontrarnos. Hay que celebrar la obra y la vida de Ramón, que invita a crear y compartir con la comunidad”.

Por último, consultado sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, esta última es la patria de sus antepasados, Chango se puso serio y consideró que “nadie puede apoyar una guerra”, y criticó a quienes leen este doloroso conflicto en el marco de la grieta que divide a la sociedad argentina. “Mi preocupación no pasa por lo que publico en las redes, que no modifica nada, sino por ocuparme de investigar, de preguntar lo que no sé, de entender”, indicó al reconocer que hay quienes le preguntan por qué no se pronuncia por ese medio. Analizó que “hoy en toda guerra debemos ver quién está detrás” y subrayó: “Claro que mi solidaridad está con Ucrania, la tierra de mis abuelos, que hace 100 años atrás escaparon de la guerra y el hambre. Hoy miles y miles de personas escapan de la guerra y el hambre, de esta guerra y otros conflictos, y a esta altura del mundo que eso suceda es una locura”.