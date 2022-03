Marky Ramone, Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires

viernes 11 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Marky Ramone (69), el histórico baterista de los Ramones, que se encuentra en la Argentina, donde ofrecerá shows hoy y mañana, fue declarado ayer Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires, en un encuentro realizado en Strummer Bar, del barrio de Palermo.

“Es un honor tener a Marky Ramone con nosotros para entregarle este premio y reconocimiento; sos parte de esta ciudad y una inspiración para los músicos, el público en general y los nuevos músicos”, le dijo el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, al entregarle la distinción.

El legendario músico estadounidense recordó a sus compañeros de banda: “Fue un honor haber sido parte de Ramones: Joey, Dee Dee, Johnny y Tommy, que desafortunadamente no están más entre nosotros y que si no fuera por ellos, yo no estaría aquí”.

Al hablar de su vínculo con la Argentina, precisó: “Siempre es un placer volver aquí, porque el público siempre fue bueno con nosotros, la mejor reacción la tuvimos en este país, por eso continué regresando por mi cuenta”.