Claudio Rissi lejos de villanos, vuelve a la fuente con una comedia

viernes 11 de marzo de 2022 | 6:00hs.

El actor Claudio Rissi (65), reconocido por su rol del archivillano Mario Borges en la serie carcelaria ‘El Marginal’, encabeza la obra teatral ‘Los Perros’, escrita y dirigida por Néstor Valente, una comedia donde se pone el traje de un padre de familia.

En este nuevo proyecto, Rissi se aleja del malvado y el drama para situarse en la comedia y en la cotidianeidad de la familia, desde el humor, cierta crítica inquietante y la ternura, con un viraje final hacia la reflexión.

‘Los Perros’, que se estrena hoy en el porteño Teatro Picadero, le abre el desafió de correrse “de los personajes que venía haciendo” y despegarse “del asesino que lleva el cadáver en el bolsillo”, aseguró el experimentado actor en una entrevista con Télam.

“Pareciera que para algunos directores hay un lugar de comodidad y de cierta garantía por el tránsito que uno ha tenido que los lleva a convocarme para un tipo de personajes que, al menos en una parte, ya está resuelto”, reflexiona Rissi, al intentar encontrarle una explicación a las criaturas rudas que suele animar, sobre todo en series.

En esa cuerda figuran creaciones como el citado Borges, mandamás del penal de San Onofre en ‘El marginal’ y Galván en ‘Los simuladores’, El Fletero en ‘Okupas’, el Comisario Filpi en ‘El puntero’ y el Tucumano Cortez en ‘Entre Hombres’.

Pero ahora, con ‘Los Perros’, el intérprete de 65 años que ostenta tres Cóndor de Plata por sus labores cinematográficas en ‘76 89 03’ (2001), ópera prima de Flavio Nardini y Cristian Bernard; ‘Aballay, el hombre sin miedo’ (2012), de Fernando Spiner; y ‘La novia del desierto’ (2018), de las debutantes Cecilia Atán y Valeria Pivato; y un ACE por su composición de Tatita en ‘Terrenal’, se permite otras respiraciones.

“Mi personaje en esta obra es el del padre de la familia, un tremendo hipopótamo que habla y habla y no dice nada importante. Es alguien que siente que expresa cosas poco interesantes y es el líder de las reuniones y en realidad es un pobre tipo estúpido que cree que es brillante”, lo define.

‘Los Perros’, obra escrita y dirigida por Nelson Valente, y con un elenco que además reúne a María Fiorentino, Melina Petriella y Patricio Aramburu, se propone como una incómoda historia familiar que hace eclosión y que puede verse los viernes y sábados a las 20 y los domingos a las 20.30 en el Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857).

¿Qué te interesó de la propuesta de “Los Perros” para tomar parte en la obra?

Lo que me sedujo es que es una historia inquietante que parece una comedia que corre con chisporroteos y se llega a una encrucijada donde hay que tomar decisiones. Está muy bien escrita, los diálogos son muy interesantes y tiene todo un entramado que la sostiene para dar cuenta del mundo de las relaciones en una familia ubicada en un lugar de confort.

Antes de este estreno local, la obra se hizo en Barcelona. ¿Te interesó ver aquella versión para meterte en la trama?

No trabajo así, no me gusta y nunca me sirvió buscar las referencias afuera porque eso implica tomar modelos cuando lo que a mí más me interesa es poder investigar lo nuevo.

¿En esa investigación disfrutás de descansar de los roles rudos?

Hace mucho tiempo tuve ese conflicto y me lo quité de la cabeza pese a que siguieron tocándome roles similares, sobre todo en televisión. Pero en el teatro haciendo ‘Terrenal’ evolucionaba por diversos estadios y en ‘La novia del desierto’ me tocó encarnar a un perro callejero, a un solitario. Pero ahora y de alguna manera estoy volviendo al humor.

¿Cómo es eso?

Por un lado mis orígenes profesionales vienen de allí, ya que soy fundador, en 1977, del Grupo Teatro de la Pavada con el que debutamos en el Teatro Payró con un espectáculo cuyo escenario era un baño y hablábamos sobre la tortura de la higiene, tomando un riesgo que fue más producto de que éramos inconscientes antes que heroicos. También en ‘Justo en lo mejor de mi vida’ (2005 y 2006), con Luis Brandoni y la ‘Negra’ Fiorentino (también compañera en ‘Los Perros’) jugábamos en torno a la comedia. Para este año, además, se estrenará en cine ‘Los justos’, primera película de Martín Piñeiro donde protagonizo junto a Arturo Puig y Claudia Lapacó.

Una apuesta integral a la actuación…

Es que a mí me gusta actuar y jugar. Y lo que me gusta lo intento y el mayor compromiso mío es ese, es hacer cada papel con ganas y convicción. Porque, total, pobre fui toda la vida y comer un plato más o menos de arroz no me va a cambiar.