El gobierno de Misiones fijó su postura

jueves 10 de marzo de 2022 | 6:02hs.

El gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad se manifestó respecto del proyecto de acuerdo con el FMI. Mencionó que la presencia de Misiones es siempre constructiva e institucional. No obstante, aclaró que también es “para garantizar que los diferentes acuerdos marco que logre la Argentina pueden llegar en obras y recursos necesarios para nuestra provincia”.

“Es el mejor acuerdo que se puede lograr en este tiempo, ya que otro camino puede desembocar un default y pone en riesgo muchas obras encaradas en Misiones con financiamiento internacional”, comentó, en referencia a que Misiones encare las perspectivas de financiamiento de obras energéticas e infraestructura vial.

“No sólo afecta a la cuestión pública como gobierno, sino también involucra al sector privado que se nutre muchas veces de diferentes créditos a nivel internacional”, especificó. Entonces, aclaró que la postura provincial es trabajar en conjunto “para lograr el mejor acuerdo, pero también para garantizar que esos recursos sean volcados de forma federal en las provincias para que se pueda generar una matriz productora muy fuerte que colabore con la recuperación de la economía de la Argentina y de Misiones”.

Además, subrayó “la necesidad de decirle no al default, no a la cesación de pagos”, ya que la provincia tiene encaradas obras que hacen al bienestar de los misioneros. Expresó que la decisión fue tomada en conjunto con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, para “fijar la postura de Misiones, pero también para garantizar que estos recursos, si se aprueba el acuerdo con el FMI, sean volcados a las provincias conforme al planteo del Presupuesto Nacional que no fue aprobado”, pero que puede ser ejecutado por decisión del poder central. “La toma de deuda que no llega a la gente, como fue en el año 2018, fue muy dañina, pero en esta nueva etapa tenemos que defender al pueblo misionero”, finalizó el mandatario.

Relacionado

El oficialismo consiguió dictamen para tratar el acuerdo con el FMI