Un campeón de la vida

jueves 10 de marzo de 2022 | 6:05hs.

Hace tres años, el piloto de Aristóbulo del Valle, José Luis Stellmazchuk (42 años) se encontraba en su mejor momento deportivo. Con su VW Gol había logrado el milagro que nadie esperaba: consagrarse campeón de la Clase N3 del Misionero de Rally y vencer a Raúl Fagundez, con su poderoso Peugeot 206, y a Ernesto “Nety” Silvestri y el Citroën C4 VTS de última generación.

Pero en el verano del 2019, cuando todo era alegría y festejos, repentinamente todo se apagó cuando recibió un diagnóstico inesperado: tenía cáncer.

“Yo venía de salir campeón y a los tres meses me diagnosticaron con linfoma de Hodgkin, además a mí me salieron tres ganglios en el cuello. Fueron muchos estudios y primero se me vino el mundo abajo”, comentó el protagonista de esta historia en charla con el Más Deportivo.

La pesadilla

El linfoma de Hodgkin en adultos es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en el sistema linfático. A medida que el cáncer se extiende, limita la capacidad del cuerpo de combatir la infección. Los ganglios linfáticos del cuello, las axilas o la ingle se pueden inflamar.

Su pesadilla recién había empezado. “Empecé un tratamiento, después me operaron en el Hospital Madariaga. El que se portó de diez conmigo fue mi amigo Nety (Silvestri, su rival directo en la Clase N3) y el resto de amigos del rally y familiares que estuvieron en estos tres años. Mi doctora Marcela Beligoy, con la que tendré que estar eternamente agradecido”, indicó.

“Después vino lo peor: 13 sesiones de quimioterapia. Pase un año muy descompuesto, pasaba de tres a cinco días de la semana tirado en la cama, fue un momento muy duro, no podía trabajar, no podía hacer nada”, explicó.

Para emprender su tratamiento y mantener a su familia tuvo que vender su querido VW Gol de la Clase N3 con el que logró el título. Pensar en volver a correrá se veía cada vez más lejos.

Pero el tratamiento dio sus frutos, José Luis superaba cada quimio y lo festejaba en las redes sociales, donde recibía mensajes de aliento. El 12 de noviembre del año pasado se hizo lo últimos estudios y recibió el alta. Ni bien supo que el rally comenzaba con un súper especial se anotó con el cuatriciclo, que había quedado parado.

“Mi idea era volver al rally en auto, pero se dio en cuatri, tenía muchas ganas de volver a correr. Pero después de la carrera en Alba Posse me di cuenta de que no es para mí los cuatri, la idea es venderlo y comprar un auto y divertirme como siempre lo hice”, contó con una sonrisa luego de recibir su premio por salir segundo.

Darle la noticia a la familia que volvía a correr no fue fácil: “A mi señora Liliana no es que le agradó mucho por lo que pasamos, pero me quiere y me acompaña en todo y eso no tiene precio. Fuimos a una carrera y vio que los pilotos de cuatriciclos son unos locos lindos y que están más locos que nosotros (risas). Ahí me dijo que no tenía problema si iba con un auto”, recordó entre risas y agregó: “Pero como no tenía auto y tenía demasiada ganas de volver a correr, apenas salió el súper me anoté con el cuatri y acá estoy disfrutando”.

Para el final agradeció “a cada uno de mis familiares y amigos que me hicieron llegar de una otra manera las fuerzas y el aliento y en especial a mi doctora Marcela Beligoy. Todos me ayudaron para darle pelea a esta enfermedad”.



Mieres tendría los días contados

El destino de Oscar Mieres al frente de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) parece estar juzgado.

En los últimos días se lo vio solo, alejado de sus laderos y mantuvo un silencio con el periodismo.

El fin de semana acompañó a la Ampynar en el inicio del Campeonato Misionero de Súper Prime de Rally en Alba Posse, pero no quiso dar declaraciones a la prensa sobre el pedido de renuncia que hicieron los pilotos a través de la Asociación Misionera de Pilotos y Propietarios de Automóviles de Competición (Amppac).

Siempre estuvo al lado del jefe de la técnica José Luis Gritti y no se mostró mucho por la asistencia. Antes de la entrega de premios se retiró en su camioneta y no fue parte de la premiación, algo que no cayó bien en el municipio organizador. Mientras se define su futuro, que depende de los cuatro clubes que integran el comité ejecutivo, los pilotos se mantienen unidos y firmes en su decisión de no ir a correr si no renuncia a su cargo y si no hay cambios en la estructura de la Femad, que vive hora críticas.