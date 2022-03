Confirman que Misiones otra vez quedó fuera del gasoducto

jueves 10 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Una vez más, la provincia de Misiones queda fuera del proyecto de Gasoducto Néstor Kirchner. Pese a las incontables promesas de que el gas natural llegaría, las obras contempladas en el proyecto no incluyen el tramo en el norte de Corrientes y la Tierra Colorada.

El gasoducto llega solamente hasta Paso de los Libres en la vecina provincial, por lo que Misiones sigue siendo la única jurisdicción de todo el país sin la provisión de gas, pese a la insistencia de los funcionarios locales.

José María Tomaselli, director de Gas de la Provincia, confirmó a El Territorio que “no es nuevo que no llega el gasoducto a Misiones, aunque se mencionó en algún momento que el gasoducto Néstor Kirchner era para Misiones y Corrientes también; después, cuando se habla de obras prioritarias, no se habla de Misiones y Corrientes”.

En tanto, indicó que “el proyecto original de gasoducto del NEA pretendía la importación de gas desde Bolivia, pero ahora Vaca Muerta está produciendo mucho, entonces el destino es la ampliación del consumo interno y la exportación”.

Aclaró que esto “como argentino es una buena noticia, porque esto va a significar ahorro de divisas de gas importado porque a veces cuando hay faltante importamos gas natural licuado. Y a la vez, va a significar un flujo de divisas positivo de la exportación a Brasil, estamos hablando de una balanza favorable de 3.500 millones de dólares”.

No obstante, “como misionero, veo que se van a hacer inversiones importantes pero no se contempla que Misiones tenga gas, no hablamos de ampliación en Corrientes y misiones, solo se va a reforzar el tramo hasta Paso de los Libres que ya está hecho y tiene destino de exportación”.

“Lo único que queda es insistir, principalmente los senadores y diputados, para que se solucione este problema, ya Misiones es la única provincia que no cuenta con ningún tramo de gasoducto”, concluyó el director de gas.