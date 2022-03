El rol social para eliminar al transmisor del dengue

jueves 10 de marzo de 2022 | 6:04hs.

“El Aedes aegypti es el insecto que transmite la enfermedad del dengue y la única forma de contagiar a una persona es por la picadura de un mosquito infectado”, explicó Fabricio Tejerina, director de Vectores de Posadas.

El funcionario señaló: “Este verano no tuvimos casos de dengue en Posadas por lo cual esa situación epidemiológica es muy buena para la salud pública, porque hubo muchos casos en el 2016, en el 2020, en el 2021 y ahora no tuvimos. Eso no quiere decir que esté todo bien y que no hagamos más nada”.

En ese marco, sostuvo que no es momento de bajar la guardia porque “todos los años es muy común que a finales de febrero y comienzos de marzo se empiece a dar el pico de casos. Por suerte, por el trabajo realizado, no tenemos este año. Eso significa que vamos por una buena senda y hay que seguir reforzando el trabajo durante todo el año, no hay que relajarse”.

Por último, habló sobre la responsabilidad de toda la sociedad para combatir al mosquito.

“Como siempre decimos, el dengue es una enfermedad social, no es particular o individual porque tiene que ver con el ecosistema, el ambiente, los patios, los lugares que nosotros, como ciudadanos, permitimos que haya o no haya agua en el escenario donde se crían los mosquitos. Mayor cantidad de agua es igual a mayor riesgo de contagiarse de dengue”, finalizó.

Relacionado

Aumentó la presencia de mosquitos y relevan casas en barrios de Posadas