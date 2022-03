María Valenzuela: “peso 35 kilos”

jueves 10 de marzo de 2022 | 6:00hs.

La actriz María Valenzuela atraviesa un delicado momento personal y de salud, pesa 35 kilogramos; en historias de Instagram contó que no puede comer.

La actriz que por su contextura delgada tuvo que hacer frente en muchas ocasiones a rumores sobre trastornos alimenticios, contó que hace tres año comenzó un tratamiento odontológico que salió mal y dio a entender que está en litigio con el odontólogo.

“El odontólogo se llama Manuel, por razones legales no puedo decir su apellido. Él no está en Argentina. Manuel estoy pesando 35 kilos, y en estos tres años ya me internaron varias veces. Te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina”, pidió angustiada.