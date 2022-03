Las canciones de amor eternas y la gira despedida por Argentina

jueves 10 de marzo de 2022 | 6:00hs.

El compositor y cantante español José Luis Perales (77) arribará al país en abril en el marco de su gira final ‘Baladas para una despedida’. De esta manera, el cantautor manchego que comienza a despedirse de los conciertos en vivo, se inscribe entre los artistas que señalan a la Argentina como un punto importante en su carreras.

En Argentina -explicó- obtuvo su primer Disco de Oro y vivió “tanto un sueño como un terror tremendo”.

“En Argentina viví las mejores y las peores épocas de un país con unas gentes que tienen algo especial para sobreponerse a todo lo que ha pasado y siento que todavía me une un sufrimiento compartido. No todo ha sido cantar maravillas y muchas veces más que ir a cantar fue llorar por dentro”, confesó Perales durante una entrevista telefónica con Télam desde su casa madrileña.

El artista nacido el 18 de enero de 1945 en Castejón, Cuenca, Castilla-La Mancha, es autor de canciones que se han consolidado con el paso del tiempo, tales los casos de ‘¿Y cómo es él?’, ‘Me llamas’, ‘Tú como yo’, ‘Celos de mi guitarra’, ‘Quisiera decir tu nombre’, ‘Ella y él’ y ‘Un velero llamado libertad’, por citar apenas algunas de las composiciones que lo han hecho un artista y poeta siempre vigente.

Perales ha dedicido a finales de 2019 concretar su despedida de los escenarios, luego de una trayectoria de casi 55 años con la música.

Más de 100 conciertos

A más de dos años de aquella decisión, y pandemia mediante, el guitarrista, autor y escritor todavía sigue trajinando ciudades del mundo para encontrarse por última vez con su público y superará el centenar de recitales ofrecidos para decir adiós.

En esa nómina se cuentan los cuatro recitales que brindará en el país: el jueves 14 de abril en el porteño Movistar Arena, el sábado 16 y el domingo 17 con entradas agotadas en la Plaza de la Música de Córdoba y el martes 19 en el Metropolitano rosarino.

“Me quedan unos 20 conciertos para terminar este tour con lo que habremos contabilizado más de 100 recitales desde que empezamos. Ha sido una despedida en que la que siempre hemos estado con ese estrés por la pandemia y las restricciones. Pero así como está siendo la más estresante también es la más satisfactoria”, aseguró el artista.

¿Puede decirse que la certeza de saber que esta es la última gira le ha permitido disfrutar de los conciertos, algo que según ha expresado siempre es algo que no le agrada y donde no la pasa bien?

Me he ido acostumbrando y, además, cuando la gente te quiere se te van los miedos. Sinceramente lo vengo llevando muy bien y estoy un poco sorprendido porque después de tantos conciertos y tantos años se han llenado todos los lugares por donde pasamos.

¿Cómo y por qué decidió esta despedida de los escenarios?

Porque ya está bien así, han sido muchos años para alguien que no se consideraba cantante sino un compositor que prefería no aparecer y que en algún punto prefería fracasar para volver a lo mío. Así que a partir de que termine esta gira, seguiré escribiendo canciones y mis libros, como el cuarto que estoy haciendo ahora (sucesor de ‘La melodía del tiempo’, de 2015; ‘La hija del alfarero’, de 2017; y ‘Al otro lado del mundo’, de 2020). No me pienso aburrir en absoluto.

¿De qué modo nació ese oficio de compositor?

Para mí escribir canciones ha sido un poco periodístico también. Lo que he hecho siempre es enterarme de una historia común y ponerle música. Todas mis vivencias son las de cualquiera de nosotros. Todo eso que hay en torno al ser humano lo capto y lo escribo. Por eso digo que no soy un cantante sino un “contante” de historias.

¿Qué rol ha jugado la música en esas canciones?

Musicalmente siempre ha habido una tendencia musical que te condiciona un poco. Cuando empecé a componer irrumpieron los Rolling Stones y aunque nunca fui rockero me gustaban por sus melodías muy fáciles y porque no he sido músico de conservatorio. De hecho sigo recurriendo todavía a la lección 40 del Método Eslava (creado por el sacerdote, compositor y musicólogo español del siglo XIX Hilarión Eslava) de donde a los 16 años aprendí lo justo para poder valerme. Recuerdo que me escondía en el cuarto de las escobas con una guitarrilla y le buscaba la nota a cada sonido. Después, la letra era más fácil para mí aunque acabé descubriendo que siempre hay una música para cada cosa que quieres decir.

¿Cómo aprecia el auge actual de otros géneros musicales en detrimento de la canción de autor?

La música cambia con el tiempo y se modifican los textos, las formas de cantar y las melodías, pero las baladas siempre acaban quedando por mucho tiempo como pasa con canciones antiquísimas como las que he sabido hacer y tuvieron el favor del público.

Poco tiempo después de que anunciara su retiro, otro grande de la canción iberoamericana como Joan Manuel Serrat también hizo pública su despedida, ¿qué sintió al conocer la noticia?

Siempre admiré mucho a Serrat porque fue el que abrió las puertas a muchos de nosotros en muchos lados y el que inauguró una forma nueva y especial de escribir y de sacar esos poetas para que la gente los conociera a través de él. Hace poco tuvo la gentileza de venir a saludarme a un concierto en Barcelona y yo siempre tengo el recuerdo de su música y de sus acciones.

La balada que no fue para Julio

Como muestra del gran éxito y permanencia de Perales en la música, varias de sus canciones han quedado en la memoria de varias generaciones de españoles y en el resto del mundo.

Y especialmente, una de sus composiciones, ‘Y cómo es él’ ha ocupado por mucho tiempo los primeros puestos en las listas de los más reproducidos y vendidos.Esta conocida balada también llegó a la lista internacional de la revista Billboard, donde ocupó el puesto número 21.

Perales, ha relatado en más de una ocasión que aquella canción la escribió pensando en que la interprete Julio Iglesias. “Es una canción de encargo que fue escrita para Julio Iglesias”, explicó el artista al preguntársele por el origen de la canción, “pero al final no se concretó porque la gente de mi compañía discográfica creyó que la debía cantar yo. Me dijeron ‘es una gran canción y debe estar en tus discos’, ellos siempre pensaron que sería un gran éxito”, añadió. Y lo cierto es que desde su lanzamiento en 1982, la canción en la voz de su autor se ha convertido en uno de los grandes éxitos musicales del artista y de la historia de la música de España.